John Krasinski podría interpretar a Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la siguiente película del MCU y es probable que algunos de sus fans todavía no se hayan hecho conscientes de las dimensiones colosales que tendrá su historia. A través de redes sociales se han filtrado todo tipo de rumores, algunos de ellos lo suficientemente impactantes como para tomarlos como broma, sin embargo, hay uno muy especial y reciente que proviene de una fuente merecedora de atención. De acuerdo con nueva información, John Krasinski podría interpretar a Mr. Fantastic en la película.

Krasinski, famoso por su papel como Jim Halpert en la comedia de culto, The Office, ha sido solicitado durante años por los fans del MCU como Reed Richards, el líder de los 4 Fantásticos. Este grupo de superhéroes hizo mucha falta en las cintas previas de la saga, sin embargo, fue hasta hace poco que Marvel Studios se hizo con los derechos cinematográficos de los personajes (cuando compró Fox) y ahora el fandom espera una digna adaptación del cuarteto. Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría ser la película que lo haga realidad.

El portal The Illuminerdi, famoso entre los medios dedicados al entretenimiento de Hollywood, ha revelado que John podría ser Mr. Fantastic en la nueva cinta de Doctor Strange. La información fue luego compartida por @MyTimeToShineH, un popular influencer de Twitter que se dedica a compartir detalles sobre el cine de superhéroes mucho antes de ser confirmados por fuentes oficiales. El rumor sostiene que Krasinski será presentado como una variante de Reed Richards y no como la versión principal del MCU; algunos comentarios de internautas sugieren que Marvel Studios esperará a ver si la interpretación de John convence a los fans y si lo transformar en el Mr. Fantastic oficial de la saga.



Además de John Krasinski como Mr. Fantastic, a los seguidores del MCU también les gustaría ver a Emily Blunt como Susan Storm o La Mujer Invisible, actriz que casualmente es esposa del actor en la vida real y que juntos han formado una de las parejas “goals” de los años recientes en Hollywood. Lo cierto es que sólo el tiempo nos dará la respuesta a las grandes preguntas sobre la saga de superhéroes más grande de todos los tiempos.

Los Cuatro Fantásticos murieron en Fox hace varios años… al menos sus oportunidades para convertirse en una franquicia sólida. El estudio no pudo competir contra Marvel Studios y ahora que los personajes se encuentran de regreso en Disney, solo Kevin Feige y compañía podrán encargarse de revivirlos y llevarlos al MCU. El cuarteto se mantuvo fuera de este universo cinematográfico debido a una mera situación legal, pero ahora tienen toda la libertad de incorporarse con los héroes que ya conocemos. Si este rumor sobre Krasinski es verdad, entonces a los fans de la saga les esperan unos minutos muy emocionantes en las salas de cine.

Por el momento, Marvel Studios se encuentra muy ocupado tratando de sacar adelante la fase 4 del MCU. La pandemia por Covid-19 no se ha marchado pero queda mucho material por ver. Aunque las series principales ya tuvieron la oportunidad de llegar a Disney Plus el año pasado, todavía queda un largo camino para las películas y otras aventuras. Marvel Studios se acerca con un nuevo cargamento de historias que someterá a los fans de los superhéroes durante varios años más, ¿quiénes tomarán el lugar de Iron Man y Capitán América ahora que las cosas son diferentes?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena en cines el 6 de mayo.

