Ridley Scott revela que rechazó trabajar con Disney en una película sobre Merlín

El director Ridley Scott ha pasado a la historia del cine con clásicos como Los duelistas - 91%, Blade Runner - 90% y Alien - El Octavo Pasajero - 97%, así como por sus epopeyas históricas Gladiador - 76%, Cruzada - 39% y Éxodo: Dioses y Reyes - 27%. A pesar de su avanzada edad, el cineasta sigue tan activo como siempre, y en 2021 estrenó dos películas: El Último Duelo - 86% y La casa Gucci - 73%. Como lo demuestra su filmografía, se trata de un director capaz de abordar diferentes géneros, y por esa razón Disney lo quiso sumar a sus filas para hacerse cargo de un proyecto, pero éste los rechazó.

En 2018 se anunció que Scott estaba en conversaciones para dirigir la primera adaptación de The Merlin Saga, escrita por T.A. Barron, que trata sobre el mago más famoso de la ficción, antes de que existieran el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. La escritora Philippa Boyens, ganadora del Óscar por El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94%, se haría cargo del guión.

Ahora sabemos que esas pláticas no trascendieron, pues al director británico no le interesó hacerse cargo de la cinta sobre “un mago”. En un nuevo perfil de Scott publicado por The Hollywood Reporter, se recogen las declaraciones que hizo sobre la película de Merlín, y aunque no se refiere al filme por su nombre, es claro que habla sobre él (vía IndieWire):

Ellos querían que hiciera una película de magos, y yo no hago películas de magos. No era una buena idea.

Scott fue un colaborador frecuente del estudio 20th Century Fox, que fue adquirido por Disney, así que la compañía quería trabajar con él, pero no lo convencieron. Michael Matthews, director de Amor y monstruos - 95%, fue anunciado por Deadline el año pasado como el reemplazo de Scott en el proyecto. No sabemos si el género fantástico dejó de interesarle a Ridley o si fue específicamente la historia que le estaban ofreciendo lo que hizo que los rechazara; en 1985 dirigió a Tom Cruise y Tim Curry en Leyenda - 48%, un cuento de hadas tradicional con algunas escenas realmente espeluznantes.

No está claro si esta adaptación de la saga del mago Merlín sustituirá el presunto remake live-action de La Espada en la Piedra - 71% que se ha venido anunciando desde hace años; en febrero de 2018 Deadline anunció que un remake de la cinta animada estaba en desarrollo para Disney Plus, pero no hay más noticias al respecto, así que tal vez la saga de T.A. Barron sea un sustituto para la saga de T.H. White .

Merlín ha aparecido en numerosas obras de ficción; en la saga de Harry Potter se le menciona en numerosas ocasiones, y en casi cada nueva película sobre el Rey Arturo aparece de una u otra forma. Una de las versiones más conocidas, además de la que aparece en La Espada en la Piedra, es la interpretada por Nicol Williamson en Excalibur - 82%, y la de Sam Neill en la miniserie Merlin - 80%.

Las adaptaciones sobre el Rey Arturo y sus caballeros no han corrido con mucha suerte, sobre todo en lo que va del siglo XXI, con la excepción de The Green Knight - 95%, las últimas versiones que nos dio Hollywood fueron lamentables, como El Rey Arturo - 32% y El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada - 28%.

En cuanto a Ridley Scott, tal vez ya no le interesa la fantasía sobre magos, pero sí que le apasiona la Edad Media, o al menos su filmografía parece confirmarlo. El Último Duelo, no obstante, fracasó en taquilla, y el director culpó al público millennial por ello, estas fueron sus palabras en entrevista con el podcast WTF de Marc Maron:

Disney hizo un fantástico trabajo de promoción. Los jefes amaron la película porque a mí me preocupaba que fueran a hacerlo. Creo que se reduce a lo que tenemos ahora, que son audiencias que fueron criadas con sus malditos celulares. Los millennials que no quieren aprender nada a menos que se los enseñes en el teléfono.