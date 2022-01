Moon Knight lanza nuevo teaser y anuncia fecha para el primer tráiler

Oscar Isaac ya pasó por una experiencia en el cine de superhéroes y no fue la mejor, pero muy pronto lo veremos en una segunda oportunidad, la serie exclusiva de Disney Plus de Moon Knight. El actor ahora formará parte de tres grandes franquicias, Star Wars, donde interpretó al piloto Poe Dameron; X-Men, donde interpretó al villano Apocalipsis, y el Universo Cinematográfico de Marvel, donde encarna a Marc Spector / Caballero Luna.

Para emocionar a los fans, Marvel ha revelado que este lunes durante un evento de la NFL, se transmitirá el tráiler oficial, pero no sólo nos han anunciado la fecha, también nos regalaron un teaser tráiler con escenas que no se habían mostrado en el teaser anterior, donde vemos la apariencia del superhéroe, muy fiel a los cómics, y una escena donde Ethan Hawke aparece como el villano.

Si este avance no los deja emocionados por ver el tráiler oficial (y la serie), no sabemos qué lo hará. A través de Twitter, la cuenta de Hulu escribió lo siguiente: “Sintonicen el LUNES el estreno del tráiler de la nueva serie de Disney Plus Moon Knight, durante la NFL Super Wild Card matchup, en ESPN / ABC Network”. Pueden ver el teaser tráiler a continuación:

Oscar Isaac no sólo ha destacado por aparecer en grandes franquicias, también ha tenido papeles en películas reconocidas por la crítica que no son de superhéroes o fantasía, como las notables obras de ciencia ficción Ex Machina - 93%, Aniquilación - 84% o Duna - 75%. Con la contratación de Isaac para este papel, sólo queda claro que Marvel Studios quiere reclutar a la mayor cantidad de actores reconocidos y talentosos de la industria.

Moon Knight, o Caballero Luna, es un superhéroe de Marvel que comenzó su carrera de vigilante tras ser traicionado por su jefe en una excavación arqueológica; al borde de la muerte, el agente de la CIA y mercenario Marc Spector recibió una segunda oportunidad del dios de la luna egipcio Khonshu, y a cambio él se convirtió en su avatar en la Tierra. Como es de esperarse, el dios le otorgó poderes sobrehumanos, y se dedicó a luchar contra el crimen. Algunos han comparado al personaje con Batman, de DC Comics, y sí cuentan con algunas similitudes, comenzando con el hecho de que Spector es millonario.

Moon Knight no es la única serie que Marvel está preparando, también llegarán próximamente las series de She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion, entre otras, y se sumarán a la lista de éxitos que cosechó en 2021: WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96% y Hawkeye - 87%. Además de las series live-action, tuvimos What If...? - 84%, que nos mostró los alcances del multiverso.