Black Panther: Wakanda Forever | M’Baku tendría un papel más importante en la historia

Tras la muerte de Chadwick Boseman, muchos fanáticos quedaron devastados y la planeación futura de Marvel Studios se vino abajo. Se desató mucha controversia con respecto a quién tomaría el título de Pantera Negra y continuaría el papel donde lo dejó Boseman, sin embargo, las opiniones sobre el tema se dividieron casi de inmediato, unos deseaban que se hiciera un recast de T’Challa, y otros consideraron que sería mejor respetar el legado de Chadwick y no sustituirlo.

Tal parece que Marvel Studios tomó la segunda opción, ya que la historia de Black Panther: Wakanda Forever se enfocará en Wakanda como nación, y varios de los personajes de la primera entrega, entre ellos M'Baku, cobrarán mayor importancia. De acuerdo con un informe acerca de la reanudación de filmaciones de Pantera Negra 2, tras la recuperación de Letitia Wright (via CoomicBook.com), el intérprete de M’Baku, Winston Duke, habría negociado “un aumento considerable” para obtener un papel más importante en la trama de la película.

Si bien queda claro qué implica este rol más importante, seguramente entusiasmará a los fanáticos que esperaban ver a M'Baku potencialmente asumir el manto de Black Panther, una teoría popular de los fanáticos que ha surgido en los últimos años. Además, con la serie Black Panther: Kingdom of Wakanda para Disney Plus también en proceso, existe la posibilidad de que la importancia de M'Baku en el filme sea para dirigirlo como un protagonista de este nuevo show. En 2020, Duke dijo a The Hollywood Reporter lo siguiente acerca de su personaje:

Estamos esperando a ver a dónde se dirige. No he visto nada, no he escuchado nada, no me han dicho nada. Solo confío en que ellos invertirán en M'Baku y contarán una historia realmente audaz.

En esta nueva cinta se espera el regreso de Lupita Nyong'o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, Letitia Wright como Shuri, Angela Bassett como Ramonda y Martin Freeman como Everett Ross. La película también contará con el debut de Dominique Thorne como Riri Williams/Ironheart, quien luego protagonizará su propia serie de Disney Plus. Michaela Coel y Tenoch Huerta también han sido elegidos para papeles actualmente desconocidos. El año pasado, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige compartió su postura y la de la compañía acerca de el camino que esta segunda parte tomaría y del hecho de que no traerán a un nuevo actor para T’Challa. Sus palabras fueron la siguientes:

Gran parte de los cómics y de la primera película es el mundo de Wakanda. Es un lugar para explorar más a fondo con personajes y diferentes subculturas. Este fue siempre e inicialmente el enfoque principal de la siguiente historia. No vamos a tener un CG Chadwick y no vamos a sustituir a T'Challa. Ryan Coogler está trabajando muy duro en este momento en el guión con todo el respeto, el amor y el genio que tiene, lo que nos da un gran consuelo, por lo que siempre se trató de promover la mitología y la inspiración de Wakanda. También está la tarea de honrar y respetar los aprendizajes y enseñanzas que Chad dejó.

La primera entrega de Pantera Negra - 90% fue producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, y es la película número 18 del Universo Cinematográfico de Marvel. Fue dirigida por Ryan Coogler, quien escribió el guión en colaboración con Joe Robert Cole , y está protagonizada por Boseman como T'Challa/Black Panther junto a Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker y Andy Serkis. En Pantera Negra, T'Challa es coronado rey de Wakanda tras la muerte de su padre, pero Killmonger lo desafía y planea abandonar las políticas aislacionistas del país y comenzar una revolución global.

