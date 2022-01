Rumor: Harry Styles podría tener una serie de Eros en Disney Plus

En noviembre del año pasado llegó a las salas de cine Eternals - 58%, la segunda película de la Fase Cuatro del MCU, producida por Marvel Studios y dirigida por Chloé Zhao. A pesar de que las críticas nunca jugaron a favor de este largometraje, Eternals ha ido poco a poco ganando fans, pues su aportación tanto de personajes como de historia al MCU es de escala monumental. Entre los nuevos rostros que trajo este filme al universo de Marvel, se encuentra Eros/Starfox, interpretado por el querido actor y cantante Harry Styles.

Fue al final de la película, en la primera escena post-crédito, cuando Eros fue introducido, y con tan sólo unos segundos en pantalla, encantó a muchos espectadores y los dejó con ganas de verlo en otros proyectos futuros que Marvel Studios pueda tener planeados. Encima de esto, aún siguen rondando miles de dudas acerca de la procedencia de este personaje, pues se sabe que es un Eternal y que además es hermano de Thanos, por lo cual no sería mala idea tener algún spin-off acerca de Starfox, en donde se nos explicara todo su pasado y su relación con su hermano.

Este 14 de enero, un interesante rumor surgió en Twitter, el cual hablaba de que Starfox/Eros tendría su propia serie para Disney Plus, argumentando que llegaría a resolver todo aquello que quedó en el aire con su aparición al final de Eternals. De acuerdo con el influencer Main Middle Man, popular en Twitter por sus rumores acerca de cine de superhéroes que tiempo después se confirman, un spin-off de Eros estaría en camino.

Eternals nos permitió conocer mucho más sobre esta raza estelar, y también de sus creadores, los Celestiales, que fueron mencionados por primera vez en Guardianes de la Galaxia - 91%. Este filme amplió de manera colosal el MCU y nos topamos con seres de proporciones cósmicas cuyo propósito y método de crear otros Celestiales parecía difícil de asimilar.

Entre las dudas más grandes que nos dejó Eternals y la llegada de Eros a este universo es: ¿cómo se relacionará la historia de Starfox y Thanos con la trama de los Eternos y los Celestiales? En una entrevista pasada con Empire, la directora y guionista de Eternals, Chloé Zhao, indicó de qué manera estos dos importantes personajes encajan en la trama. La cineasta comenzó exponiendo los planes que se tenían para Starfox:

¡Puedo decirte por qué! En pocas palabras, con ese final deprimente, en algún momento él iba a ser uno de los Eternos en esa nave. Y eso no funcionó del todo. Pero había querido traer a Eros al MCU, así que lo seguí mencionando a Kevin [Feige] en cada oportunidad que tenía en el pasillo, porque me encanta la idea de que Eros sea otro Eterno, otro Ajak. Él es un Eterno, y fue asignado al planeta Titán; 10 de ellos lo fueron, al igual que los 10 Eternos en la Tierra, asumiendo que Titán también sea un planeta anfitrión en algún momento. Ahora, si piensas en eso, ¿qué influencia podría haber tenido Eros en los habitantes de Titán, de la misma forma en que Ajak influyó en la gente de la Tierra? ¿Y cómo ha afectado eso a Thanos?

Queda claro que Eros será un personaje importante dentro del MCU en el futuro, aunque por el momento se desconoce cómo será su relación con los Eternals o cuál será el siguiente paso que este diverso grupo de superhéroes dará para recuperar a sus miembros faltantes, se sospecha que todo esto estará directamente relacionado con Eros y Thanos.

