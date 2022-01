Productores de Across the Spider-Verse dicen que cada universo tendrá un estilo artístico particular

Después del increíble éxito de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% (Into the Spider-Verse) en 2018, una segunda entrega se aproxima este 2022 titulada Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One, y según comentarios recientes, promete ser aún mejor que la primera. Sin duda alguna, esta película animada es una de las secuelas de superhéroes más esperadas del año, compitiendo con otras cintas del género también sobresalientes como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y The Batman .

Los responsables de Spider-Man: Across the Spider-Verse están poniendo todo su esfuerzo para lograr que este filme sea casi una obra maestra, de hecho, llevan bastante tiempo trabajando en este proyecto, pues se informó que ha estado en proceso desde antes de que la primera película llegara a los cines. En una entrevista con el fundador de Collider, Steven Weintraub, para The Afterparty, Phil Lord y Chris Miller , productores y escritores de la película, hablaron sobre esta secuela, describiéndola como ambiciosa y mejor que la primera en muchos aspectos.

Una de las partes más icónicas de Into the Spider-Verse, y lo que la separa de su contraparte multiversal, Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, fueron los estilos de animación únicos que se usaron para diferenciar a los personajes arácnidos. El anime para Peni Parker, el blanco y negro plano para Spider-Man Noir y un aspecto animado en 3D único para Miles Morales contribuyeron a dar a los héroes un aspecto reconocible que dejó encantado al público. El uso de diversos estilos fue una de las muchas cosas por las que Into the Spider-Verse recibió tantos elogios, cambiando la forma en que el que la audiencia entendía lo que puede lograrse con la animación. Ahora, parece que Lord y Miller planean desafiar aún más los límites de este arte, con la parte uno y dos de la saga de Miles.

A pesar de que los escritores no pudieron confirmar en la entrevista si las estrellas de Spider-Man: No Way Home, Zendaya y Tom Holland, estarían en la película después de expresar interés, sí revelaron algo más sobre la dirección de la próxima película. Si bien ya se sabía gracias a un breve tráiler que Miles visitaría otros universos y se encontraría con Miguel O'Hara de Oscar Isaac, los directores revelaron que cada universo será tan distinto como sus personajes, con diferentes estilos de animación correspondientes a cada rama del multiverso. Miller dijo lo siguiente:

Es como dijo Phil, una secuela muy ambiciosa, porque no queríamos simplemente hacer lo mismo otra vez. Entonces, la idea de que iríamos a diferentes dimensiones realmente abrió una oportunidad artística para que cada mundo tenga su propio estilo artístico, y poder presionar a la gente de ImageWorks para que desarrolle una manera de que cada dimensión se sienta como si hubiese sido dibujada por la mano de un artista diferente. Ver el desarrollo de esas cosas es impresionante, y realmente, es la razón por la que seguimos haciéndolo, porque es muy difícil hacerlo bien.

Durante la conversación, Phil Lord describió su trabajo en Across the Spider-Verse como un intento de llevar más allá a la animación, empujarla en direcciones que aún no han sido exploradas. Gracias a la iniciativa de Lord y Miller, Into the Spider-Verse logró destacar y convertirse en una de las mejores cintas animadas de superhéroes de la historia, sino que la mejor. Su estilo único e innovador abrió las puertas a una nueva era en esta rama, dejando sorprendidos a miles con sus épicos cuadros que parecen haber sido arrancados directamente de las páginas de los mejores cómics del mundo.

