Batgirl: se revela primera imagen oficial de Leslie Grace como Barbara Gordon

Batgirl, cinta de DC Films protagonizada por Leslie Grace, aún no tiene una fecha exacta de estreno y lo único que se sabe es que llegará a los cines este 2022. La película está basada en el personaje de DC Comics Barbara Gordon/Batgirl y es producida por DC Films y Burr! Producciones para HBO Max. Esta entrega dirigida porAdil El Arbi y Bilall Fallah a partir de un guión de Christina Hodson pretende ser parte del Universo Extendido de DC. Además de tener a Grace como Batgirl, el reparto incluye a otros aclamados actores tales como J.K. Simmons, Brendan Fraser y Michael Keaton, quien regresará como Batman.

Por el momento no han sido revelados muchos detalles sobre la trama del largometraje o de los personajes que serán incluidos, y hasta hace poco ni siquiera teníamos de cómo luciría la protagonista de la historia. Afortunadamente, esto cambió el día de hoy, cuando Leslie Grace compartió a través de su cuenta de Twitter una foto en donde la vemos con su traje de Batgirl por primera vez. Además, la actriz dejó una descripción en la foto que simpatiza con la personalidad de la superheroína. Te dejamos la publicación de Grace a continuación:

“I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me…



And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts.”

- Batgirl, Year One

🦇 pic.twitter.com/gbIA5EbcUK