RUMOR: Moon Knight podría ser estrenada en marzo

Los superhéroes de Marvel están preparándose para dominar la televisión y el cine de nuevo en 2022 y a partir de sus primeros meses. El primero en debutar sería en Disney Plus y se trata nada más y nada menos que de Moon Knight. La esperada adaptación de este personaje contará con Oscar Isaac como protagonista y supuestamente será como nada de lo que se ha mostrado antes en la franquicia del MCU.

De acuerdo con el sitio The Hashtag Show, por lo que cabe tomar esto con mucha cautela, Moon Knight será el primero de los shows de Marvel que debutarán este año. La fecha que supuestamente le han puesto es para el 30 de marzo. No obstante, dicen que puede ser que se retrase dependiendo del trabajo de postproducción y particularmente a razón de los efectos especiales y los estragos de la variante Ómicron.

Moon Knight, como seguro saben, es uno de los superhéroes que más esperaban ver en live-action los fans de Marvel. Se tienen muy pocos detalles de la serie, pues poco se ha dicho oficialmente de ella desde que se anunció a finales de 2020. Más allá de que el protagonista será un hombre batallando con trastorno disociativo de la personalidad, no se ha dicho más sobre la aventura en específico que le espera.

El único vistazo que hemos tenido a la serie llegó hace un par de meses durante el Disney Plus Day. Allí se mostró un breve teaser en el que el personaje de Isaac explica, en un extraño acento, que no puede distinguir entre sus sueños y lo que hace despierto. El montaje es rápido y apenas se muestra, a la distancia, al superhéroe saltando de un edificio a otro con la luna de fondo. Eso es todo lo que se ha mostrado del show.

Moon Knight, según la describió Kevin Feige, será una serie de aventuras inspirada en Indiana Jones. Esto tiene sentido dado que en los cómics, Marc Spector, el protagonista, es un mercenario que se vuelve el avatar del dios egipcio de la luna luego de que una misión le sale mal en un sitio arqueológico de esa cultura. No se sabe qué tanto el show permanecerá fiel a las historietas, pero rumores dicen que será muy distinto en tono a lo que ha hecho antes la franquicia.

Lo otro que se sabe es que Ethan Hawke será el villano, pero su identidad no ha sido revelada. Por otro lado, se sospecha que el personaje será clave para presentar una nueva dimensión sobrenatural a la franquicia, así como un grupo de héroes especialmente entrenados para combatir esa clase de amenazas. Los rumores dicen que podríamos ver por primera vez a Blade, interpretado por Mahershala Ali , o a los vampiros de Marvel en esta serie.

Todavía nada es oficial, pero dado que She-Hulk y Ms. Marvel se encuentran volviendo a filmar algunas escenas, quizá haya algo de verdad en que Moon Knight será el primero de esos shows en llegar. Después de todo, finales de marzo fue la fecha de lanzamiento de Falcon y el Soldado del Invierno - 97%. Y eso iría preparando la emoción de los fans para Doctor Strange in the Multiverse of Madness la primera semana de mayo. No queda más que esperar anuncios oficiales, pero de ser cierto también es probable que veamos un primer tráiler a finales de enero.

