Peacemaker sugiere que El Escuadrón Suicida nunca fue parte del Snyderverse

Gracias a su trabajo como Peacemaker en El escuadrón suicida - 91%, John Cena encontró el éxito entre el público y un lugar dentro de las filas del cine de superhéroes. Su personaje fue considerado uno de los mejores puntos de la nueva entrega dirigida por James Gunn y a nadie sorprendió cuando HBO Max confirmó los planes para desarrollar una serie enfocada en él. Una escena post-créditos nos marcó el camino y ahora por fin podemos ver su nueva historia en la plataforma de streaming. Con la llegada de este programa también llegarán muchas teorías y resoluciones sobre las adaptaciones de DC y cómo conectan entre ellas. Algo interesante es que parece que el director quiere distanciarse del Snyderverse y un pequeño detalle en Peacemaker - 86% podría ser la prueba más contundente.

El trabajo de Zack Snyder en DC seguirá siendo un tema de debate entre los fans. Algunos lo aman, otros lo odian, pero en lo que podemos estar de acuerdo es que Warner no le permitió ser más claro y directo con su visión. Las constantes intervenciones de la productora dañaron significativamente el producto final de estas adaptaciones, incluyendo Escuadrón Suicida - 25% de David Ayer. En principio, esta cinta enfocada en los villanos de la marca serviría, entre otras cosas, para presentar a Joker (Jared Leto) y su próximo encuentro con el Batman de Ben Affleck.

En Liga de la Justicia - 41% las cosas debían quedar mucho más claras, pero los cambios de Joss Whedon simplemente hundieron más el barco. Con el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% los seguidores pudieron ver un poco más de las conexiones que se estaban trabajando para una historia que ya nunca verá la luz. El estreno de El Escuadrón Suicida, ahora con el director de Guardianes de la Galaxia - 91%, sirvió para rescatar rostros familiares del Snyderverse, como Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis y Jai Courtney; sin embargo, no quedaba claro si la película era una secuela o un reboot.

Ahora, la serie protagonizada por Cena podría confirmar que lo que vimos en El Escuadrón Suicida no forma parte del Snyderverse, sin importar el regreso de los personajes ni los intérpretes originales. La película hace un buen trabajo para no depender de su predecesora, aunque los tatuajes de Harley, así como algunos de sus comentarios, nos hacen pensar que se trata de la misma versión del personaje.

Según ScreenRant, en el primer episodio de Peacemaker podemos ver el diario privado del protagonista, mismo que tiene un logo de Wayne Foundation. La idea es que Peacemaker es en el fondo un admirador de Bruce Wayne, lo cual es irónico porque todos sabemos que como Batman lo enfrentaría de inmediato. Pero el pequeño momento va más allá de ser un punto gracioso, pues ya muchos notaron que el logo de Wayne es muy distinto al que se presentó en las películas dirigidas por Zack Snyder. Es importante resaltar que el logo es una presencia importante en el Snyderverse, pues lo vemos en varias ocasiones y funciona para recordarnos que también en la identidad de Bruce Wayne hay aspectos heroicos. Después de todo, mucha de la investigación que hace para juntar a la Liga de la Justicia es a partir de la tecnología y accesos que tiene su empresa.

En el caso de Peacemaker, no se explica mucho más y no sabemos, en este punto, si Batman será mencionado y si eso sucede si harán una referencia o no a la versión de Ben Affleck. James Gunn ha explicado en varias ocasiones que prefiere distanciarse lo más posible de la vieja versión de Escuadrón Suicida, lo que ahora parece indicar la creación de un universo nuevo. Si uno lo piensa, tiene todo el sentido del mundo, en especial porque Batman no se hace presente en la nueva película para detener a Amanda Waller a pesar de tenerla en su mira al final de la cinta del 2016.

Por otro lado, sabemos que Ben Affleck interpretará por última vez a Batman en The Flash, película que también abordará el tema de los multiversos, así que lo lógico sería dejar espacio para que DC encuentre a su nuevo Wayne. La versión de Robert Pattinson que veremos en The Batman parece existir en su propio universo, así que todavía no existe un reemplazo de Affleck en esta otra línea. Tal vez futuros episodios de Peacemaker sean más claros al respecto.

