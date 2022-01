Fans de Harry Potter recuerdan a Alan Rickman en su sexto aniversario luctuoso

Desde Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80% hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96%, la franquicia trajo a la pantalla grande inolvidables personajes. Claro que mucho tiene que ver la autora y creadora original de las novelas J.K. Rowling , siendo ella la responsable de su desarrollo o la historia de vida de cada uno de ellos. A lo largo de la serie cinematográfica, hubo varios que destacaron en su momento, pero hubo otros que desde su primera aparición se volvieron fundamentales.

Uno de ellos es Severus Snape, que en las primeras seis películas sólo se mostró como un profesor duro que parecía esconder cierto rencor por el protagonista guiado, tal vez, por el odio que le tuvo a su padre por ser quien lo molestaba en sus tiempos de estudiante. En la séptima entrega nos hacen pensar que él es un villano que traicionó la confianza de Dumbledore e incluso se convierte en un asesino, pero es hasta su final en la última película en donde el espectador es testigo de todo lo que hubo detrás de Snape, su cercanía con Potter y la manera en la que tuvo que acceder a la petición más difícil del director para engañar a Voldemort.

Este personaje en particular resultó inolvidable gracias a la interpretación de Alan Rickman, quien consiguió plasmar una particular esencia en el profesor de pociones y maestro de defensa contra las artes oscuras. Es hasta los últimos minutos de su personaje cuando éste se ganó el corazón de cientos de fans para ser recordado hasta hoy. Es cierto que Rickman ya contaba con una carrera destacable fuera del mundo mágico, desde su papel como el villano de Duro de Matar - 92%, Enemigo Invisible - 95%, Realmente Amor - 63%, Sensatez y Sentimientos - 98%, Robin Hood: Prince of Thieves - 53%, sin olvidar su paso por el musical Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86%.

El ganador del Globo de Oro al Mejor Actor, el premio Primetime Emmy y un premio Screen Actors Guild por su papel de Rasputín en Rasputin: Dark Servant of Destiny, falleció el 14 de enero de 2016 a los 69 años de edad, después de un derrame cerebral que sufrió un año antes previo a su diagnóstico de cáncer de páncreas, un tema que mantuvo en privado. Su partida fue lamentada por quienes siguieron su carrera desde hace mucho tiempo, pero los fans de Harry Potter en particular mostraron suficiente cercanía a él y a su personaje siendo recordado con la última palabra emitida por Severus: “Always”.

Como era de esperarse, en la recién estrenada Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts - 77% hubo un momento dedicado a los miembros de la franquicia que han partido y no podía faltar el merecido homenaje a Rickman. Hoy, con motivo de su sexto aniversario luctuoso, varios de sus fieles seguidores lo han recordado con cariño a través de sus redes sociales, y a continuación puedes leer los emotivos mensajes que se le han dedicado.

No hay palabras para comenzar a describir cuánto amamos y extrañamos a este hombre, cuán precioso es para nosotros. Han pasado 6 años, pero sigue viviendo con nosotros, y siempre lo estará. Nunca olvidaremos al tremendo actor y ser humano excepcional que fue Alan Rickman.

Haz tus propios líos únicos, y luego trabaja tu propia manera de salir de ellos. Nos vemos. — Alan Rickman. Han pasado seis años, dolorosamente y demasiado rápido, pero todavía esperamos verte de nuevo, Alan.

make your own unique messes, and then

work your own way out of them.

see you.

—— alan rickman.



Únase a nosotros hoy para recordar al brillante y amado Alan Rickman en el sexto aniversario de su muerte. Seguirá siendo nuestro Príncipe Mestizo... Siempre.

Hoy, hace seis años, perdimos a este increíble actor Alan Rickman... no sólo lo amaba en Realmente Amor, sino que mi favorita era Truly, Madly, Deeply.

Recordando al increíble Alan Rickman que murió este día en 2016. Un actor brillante, que era increíblemente versátil, y también un hombre encantador. QEPD Alan.

Ya han pasado 6 años. Siempre te recordaremos. Siempre. Rip Alan Rickman (1946-2016)

it’s been 6 years now. we will always remember you. always 🖤



"Soy el personaje que se supone que no te debe gustar". – Alan Rickman ¡Pero lo AMAMOS! #RIPAlanRickman