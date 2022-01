Kirsten Dunst aún no ha visto Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% llegó a las salas de cine a mediados de diciembre del año pasado y marcó un punto sin retorno para el MCU con la entrada de diversos personajes Multiversales. El éxito de esta cinta fue y continúa siendo colosal, rompiendo varios récords de ganancias en taquilla y obteniendo algunas de las mejores críticas que se han visto en cintas producidas por Marvel Studios. Los sorprendentes cameos que Sin Camino a Casa trajo fueron uno de los mayores atractivos del largometraje, ya que el público tuvo la oportunidad de ver en acción a diversos personajes de las otras sagas que existen del Hombre Araña, héroes y villanos muy queridos por la audiencia.

Numerosos personajes de las franquicias de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, tuvieron su momento en pantalla en No Way Home. Aproximadamente un año antes del estreno de este éxito de Marvel Studios y Sony, comenzaron a circular rumores de que el elenco de la cinta incluiría a varios personajes de los filmes de Tobey y Andrew. Originalmente se pensó que Kirsten Dunst estaría involucrada en la producción, regresando como M.J. junto al Hombre Araña de Tobey. Dunst no sólo no está en la película, sino que recientemente admitió durante una entrevista para People, que no ha visto Spider-Man: No Way Home. Sus palabras fueron las siguientes:

No lo he hecho. ¡Lo siento! [risas] Sé que tengo que hacerlo. Sé que Tobey está en él y es una gran sorpresa y todos se están volviendo locos. Lo haré. Eventualmente lo veré. Sabes, lo veré con mi hijo, porque está empezando a gustarle el Hombre Araña. Hay, como, una versión de Spider-Man para niños pequeños que él ve, así que tal vez la vea conmigo.

En una entrevista pasada para Entertainment Weekly, la famosa actriz reveló que estaría dispuesta a regresar como una versión más grande de su personaje si se lo pidieran. Dunst lo explicó de esta manera:

Ojalá me incluyeran en otra cinta. Como la vieja Mary Jane, ¿por qué no? Haría [otra película de superhéroes]. ¡Todos los demás lo hacen!

Además, esta no fue la primera vez que la estrella de El Hombre Araña - 89% compartió este sentimiento. Durante el estreno mundial de El poder del perro - 98%, filme de drama psicológico y western protagonizado por Kirsten, Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, se le preguntó a Dunst sobre un posible regreso a raíz de todos los rumores de No Way Home. La actriz dijo lo siguiente para Variety:

Lo haría. ¿Por qué no? Sería divertido. Nunca diría que no a algo así... En este punto, sería la MJ adulta con pequeños bebés Spidey.

El trabajo más reciente de Dunst es su actuación en El poder del perro, cinta dirigida por Jane Campion, basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Savage. La película es protagonizada por Dunst, Cumberbatch, Plemons y Kodi Smit-McPhee. Filmada principalmente en la zona rural de Otago, el filme es una coproducción internacional entre Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido y Canadá. El largometraje abarca principalmente temas como el amor, el dolor, el resentimiento, los celos y la sexualidad.

