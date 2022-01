WandaVision y Loki son nominadas a los premios WGA

Los Writers Guild of America Awards son premios para cine, televisión, radio y, de 2008 a 2019, escritura de videojuegos, incluidas las categorías de ficción y no ficción otorgadas por Writers Guild of America, East y Writers Guild of America West desde 1949. Las nominaciones de televisión de estos premios anuales se anunciaron el día de hoy y dos de las series originales de Disney Plus de Marvel Studios obtuvieron algunos puestos en diversas categorías.

WandaVision - 95%, protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Vision, fue nominada en la categoría de Formato Largo Mejor Adaptado, mientras que Loki - 96%, serie protagonizada por Tom Hiddleston, obtuvo dos nominaciones, colocándose como una de las favoritas de Marvel Studios para llevarse un galardón. Las categorías en las que entra este programa son a Mejor Serie Dramática, junto a The Handmaiden’s Tale de Hulu, The Morning Show de Apple TV+, Succession de HBO y Yellowjackets de Showtime. La segunda nominación corresponde en la categoría de Mejor Serie Nueva, junto a Hacks de HBO, Only Murders In The Building de Hulu, Reservation Dogs de FX y Yellowjackets.

Sin duda en el año 2021, Marvel Studios dio un gran e inteligente salto a la pantalla chica con su nuevo catálogo de series para Disney Plus que formarían parte del MCU. Las nominaciones de estos dos programas por parte de la WGA significan un gran logro para el estudio ya que muchas críticas por lo general tachan a Marvel de producir contenido sin profundidad y meramente comercial, por lo que a veces el público pasa de ver algunos proyectos. Además, si Loki o WandaVision ganan, esta sería la primera vez que Marvel obtendría un galardón de la WGA.

WandaVision fue creada por Jac Schaeffer para Disney Plus, está basada en los personajes de Marvel Comics Wanda Maximoff/Scarlet Witch y Vision. Es la primera serie de televisión de Marvel Studios y el comienzo oficial de la Fase Cuatro del MCU, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia y transcurriendo después de los eventos de la película Avengers: Endgame - 95%. Schaeffer se desempeñó como escritor principal con la dirección de Matt Shakman. Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten sus papeles como Wanda y Vision, junto a un elenco conformado por Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Randall Park, Kat Dennings y Evan Peters. WandaVision se estrenó con sus primeros dos episodios el 15 de enero de 2021 y le siguieron otros siete, concluyendo el 5 de marzo del mismo año.

Loki es la tercera serie de Marvel Studios que comparte continuidad con las películas de la franquicia, y llegó a Disney Plus después de WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno - 97%. Es protagonizada por Loki de Hiddleston y está situada después de los eventos de la película Avengers: Endgame, en la que una versión alternativa de Loki creó una nueva línea de tiempo. Además de tener a Tom en el reparto, otros actores se le unen en su aventura multitemporal, como Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson, Sophia Di Martino y Sasha Lane.

