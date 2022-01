Star Wars: Katee Sackhoff regresaría como Bo-Katan en serie spin-off del personaje

Los fanáticos de Star Wars ya tuvieron grandes sorpresas con The Mandalorian - 91%, cuando la primera serie live-action de la franquicia nos mostró a personajes como Ahsoka Tano y Bo-Katan de carne y hueso; la primera fue interpretada en live-action por Rosario Dawson y encantó a los fans, mientras que la segunda fue interpretada por Katee Sackhoff, la misma actriz que le dio voz en la serie The Clone Wars, y ahora se dice que tendrá su propia serie.

De acuerdo con That Hashtag Show (vía Comic Book Resources), la mandaloriana regresará en un spin-off cuyos eventos tendrán lugar después de la tercera temporada de The Mandalorian, de la cual se ha retrasado la grabación por la pandemia de Covid-19. Una razón para creer en el rumor es que Ming-Na Wen, actriz que interpreta a la asesina Fennec Shand, felicitó a Sackhoff en Twitter, y más tarde eliminó el tuit.

En 2020 se mantuvo en secreto que Rosario Dawson interpretaría a la versión live-action de Ahsoka Tano, así que podría estar ocurriendo algo similar con la serie de Bo-Katan, Lucasfilm querría guardar la sorpresa hasta el final. Por otro lado, That Hashtag Show también asegura que el personaje interpretado por Sackhoff iba a estar en la cancelada Rangers of the New Republic.

El año pasado, poco después de haber debutado como Bo-Katan en live-action en The Mandalorian, la actriz fue entrevistada por Comic Book, y esto fue lo que dijo sobre un potencial spin-off:

Es algo interesante, porque amo a Bo y, egoístamente, como la actriz que la interpreta, digo: 'Claro, hagamos esto'. Pero al mismo tiempo, Bo encaja muy bien en el mundo de Mando. Eso no quiere decir que ella no podría haber aparecido en estas otras cosas, pero encaja maravillosamente como este personaje que está en ese mundo en este momento. Y sería egoísta de mi parte querer más. Diré que si iban a hacer algo así, no para sacarme de ahí, pero me encantaría ver a Bo joven, y... no hay suficiente Botox en el mundo para llevarme de vuelta allí.

A pesar de su interés en explorar una versión joven de Bo-Katan, los fanáticos tal vez tengan más interés en ver el futuro, pues hay varios cabos sueltos por resolver. El final de la segunda temporada de The Mandalorian dejó preparado un escenario bastante impresionante que podría ser campo fértil para los creativos de Lucasfilm.

Si bien la historia principal de Star Wars es muy querida por los fanáticos, la realidad es que el final de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% parecía un cierre insuperable, y continuar la saga con nuevos personajes era un gran riesgo. Por esa razón la trilogía de secuelas dividió opiniones, en cambio The Mandalorian hizo lo que gran parte del fandom había pedido por años, que se explorara más del vasto universo de Star Wars sin necesidad de acudir a las historias ya conocidas.

Disney tuvo un gran acierto con su primer spin-off cinematográfico, Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, ya que contaba un momento importante para la saga, pero sin alterarla de forma sustancial, respetando la esencia y aportando algunos detalles muy interesantes. Con el segundo spin-off se comprobó lo dicho anteriormente, pues los fans no querían ver a otro actor interpretando a Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, querían nuevas historias o historias con personajes clásicos de los que no se supiera suficiente.

El libro de Boba Fett - 63% está haciendo lo que muchos esperaban. El cazarrecompensas tuvo muy poco tiempo en pantalla en las dos películas en las que apareció, pero con eso bastó para volverse uno de los favoritos, y era el indicado para protagonizar un spin-off. Próximamente Disney seguirá explotando a los héroes, villanos y antihéroes de la franquicia con las series dedicadas a Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Cassian Andor y Lando Calrissian, entre otros.

