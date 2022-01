Alec Baldwin no ha entregado su teléfono a las autoridades tras fallecimiento de Halyna Hutchins

Las investigaciones sobre el accidente que provocó la muerte de Halyna Hutchins todavía se mantienen y no parece que vayan a resolverse pronto. A través de un nuevo reporte de la policía del condado de Santa Fe, Uproxx informa que Alec Baldwin no ha entregado su teléfono celular a las autoridades y por lo tanto no ha estado cooperando de manera regular en el caso. La polémica se percibe una vez en las redes sociales y la verdad sobre el fallecimiento de la directora de fotografía no se esclarece.

No te pierdas: Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen recuerdan a Bob Saget, quien falleció a los 65 años

El 21 de octubre del año pasado tuvo lugar un incidente terrible en el set de grabación de Rust, ubicado en el rancho Bonanza Creek en Nuevo México. Alec Baldwin ensayaba una escena de tiro apuntado directamente a la cámara mientras Halyna Hutchins y Joel Souza se encargaban de tomar el ángulo correcto con el aparato. El actor disparó el arma, sin saber que estaba cargado con balas reales, e hirió en el pecho a Halyna, mientras que a Joel le rozó el hombro. La directora de fotografía fue declarada fallecida poco después y todo Hollywood se escandalizó.

Han pasado dos meses y medio desde el incidente y las investigaciones sobre el culpable tras la muerte de Hutchins sigue en debate. Algunos señalan a Baldwin de homicidio culposo, sin embargo, otros están de acuerdo en que los responsables son aquellos que dieron buen mantenimiento a las armas y descuidaron un apartado tan importante como el manejo de proyectiles. Ahora, el reciente informe de la policía de Santa Fe sostiene que Alec Baldwin recibió una orden para entregar su teléfono a las autoridades, no obstante, este 13 de enero se confirmó que el actor de 63 años no ha acatado indicaciones.

Te invitamos a leer: Fallece Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar el Oscar

Otros detalles importantes del reporte indican que la orden se emitió desde 16 de diciembre y que el 20 del mismo mes el abogado de Baldwin ya estaba enterado de ella. Por su parte, el actor aseguró el pasado 8 de enero que ha estado trabajando junto a la policía de manera ardua: “Cualquier sugerencia de que no estoy cumpliendo con las solicitudes, órdenes, demandas o órdenes de registro sobre mi teléfono, eso es una tontería, eso es una mentira.”

El 1 de enero, día de Año Nuevo, Alec Baldwin compartió un extenso video en el que habla sobre el caso de Halyna, asegurando que al igual que todos, quiere conocer la verdad detrás de su muerte. En la sección de comentarios podemos leer numerosas muestras de apoyo y solidaridad hacia el actor.

Ésta ha sido, sin duda, la peor situación en la que me he visto involucrado, y tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo. Me he encontrado con más personas que han sido amables, reflexivas y de espíritu generoso que personas maliciosas sobre la muerte de Halyna Hutchins.

Por el momento, Alec Baldwin se ha tomado una pausa en su carrera para seguir el caso de Halyna y poner orden en su vida. A través de redes sociales sigue compartiendo material con su familia, incluyendo a los muchos hijos pequeños que tiene Hilaria Baldwin. Sólo el tiempo nos dará la respuesta al caso de Halyna Hutchins, ¿conoceremos pronto el nombre del o los culpables?

También puede interesarte: Denzel Washington tampoco sabía que Chadwick Boseman tenía cáncer