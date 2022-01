Disney Plus prepara serie de Gigantes de Acero

La pasión por pelear con robots gigantes no termina. Luego de mucha espera, los fans de Gigantes de Acero - 60% estarán felices de saber que una serie basada en la película está siendo desarrollada para Disney Plus. El director de la película servirá como productor ejecutivo y se espera que sea otro título atractivo para mantener al público suscrito a la plataforma entre las series de sus otras más grandes sagas.

De acuerdo con Variety, una serie de Gigantes de Acero está siendo desarrollada en Disney Plus. El proyecto se encuentra en las etapas más tempranas de desarrollo y todavía no hay director o guionista vinculado a la producción. No obstante, Shawn Levy, director de la película de 2011 protagonizada por Hugh Jackman, regresará en el rol de productor para supervisar el show. Así que es posible pensar que buscan algo similar a ese título.

Se desconoce exactamente la trama para la serie, pero se reporta que podría ser una versión televisiva de la que vimos en cines. Es decir, no sería una secuela o precuela, sino simplemente una adaptación. Este sería uno de los más recientes proyectos de Disney, para su plataforma, de alto perfil que no tienen que ver con las sagas de Marvel y Star Wars, así que será interesante ver qué tanto presupuesto le dan.

En caso de que no lo hayan visto, Gigantes de Acero - 60% es la historia de un padre y su distanciado hijo en su intento por volver a un robot que encontraron entre la chatarra en un campeonato de boxeo. La crítica no fue muy favorable con el filme de Levy, pero logró recaudar cerca de tres veces su presupuesto y hasta consiguió una nominación a Mejor Efectos visuales en los premios Óscar.

La película es una adaptación de “Steel”, un cuento del escritor de ciencia ficción Richard Matheson , quien es mejor recordado como el autor de la novela “Soy leyenda”, sobre un hombre que se descubre como el único sobreviviente humano de una epidemia bacteriana que vuelve a las personas en vampiros. También es famoso por algunos episodios que escribió de la famosa serie Twilight Zone.

Disney está desesperado por encontrar más y más contenido que mantenga al público enganchado a su servicio de streaming. Aunque ha tenido una buena respuesta, y ha causado impacto, con sus shows de Marvel y Star Wars, fuera de esas franquicias, su programación no se ha vuelto tan viral como la de otras plataformas como Netflix o incluso Prime Video. Voltear la mirada a este gustado filme del público parece ser un paso lógico para cumplir sus objetivos.

No existe aún fecha de estreno para la serie de Gigantes de Acero - 60%, pero si Disney le ve verdadero potencial seguro no tardaremos mucho en escuchar del talento que se sume a su realización. Levy, por su parte, les ha conseguido un éxito moderado recientemente con Free Guy: Tomando el control - 96%, película de acción protagonizada por Ryan Reynolds, la cual ya pueden ver en Star Plus.

