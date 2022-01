The Batman: así lucirá la nueva Baticueva

La nueva ola de la pandemia mundial ya está causando nuevos cambios en el calendario cinematográfico. Algunas compañías están pensando cambiar una vez más sus fechas de estreno y algunos títulos ya fueron retirados de la temporada, causando la frustración de buena parte del público. De entre todas, The Batman ocupa un lugar especial entre los fans, pues ya se había retrasado un año. Si las cosas no cambian en las próximas semanas, la nueva versión de Batman por fin verá la luz el 4 de marzo. Mientras eso sucede, Warner ha hecho un buen trabajo para evitar filtraciones importantes sobre la historia mientras nos entrega pequeños adelantos que nos permiten conocer un poco más sobre la visión de Matt Reeves.

Aunque sí hemos tenido varios spots para promocionar la cinta, en realidad todavía hay muchísimos elementos que no quedan del todo claro. Por supuesto, esto es para bien pues así el estreno en verdad sorprenderá a los fans. Por ahora se ha hablado mucho sobre si Barry Keoghan, quien en la lista de elenco aparece con el nombre de un policía, interpretará o no a un nuevo Joker y si el corte final de la película lo mantendrá como un elemento importante o lo olvidará por el momento.

La emoción general tiene más que ver con si Robert Pattinson logrará establecerse en el legado de Batman. Ben Affleck tuvo serias complicaciones y obstáculos mientras trabajó con Zack Snyder, no por el director sino por las intervenciones de la productora y la pésima opinión que el público tuvo sobre él. Ahora que él se ha ido, aunque lo veremos una última vez en The Flash, el público lo quiere de vuelta y está comenzando a rechazar la idea de que el actor de El Faro - 96% se quede en su lugar. Las adaptaciones de DC han dejado en claro que hay espacio para varias versiones de los mismos personajes, así que no se sabe qué futuro tendrán estos actores.

Sin embargo, con lo poco que se sabe hasta ahora parece que The Batman va por buen camino. La película nos presentará a un joven Bruce Wayne a pocos años de iniciar su carrera como vigilante y en la etapa en la que todavía está armando su propio código para luchar contra los criminales. Esto también implica que el personaje está pasando por una transición entre ser un vengador y ser un héroe, en especial porque se le presentará todavía con rencor, y poco control sobre su furia. Más allá de eso, tenemos pendiente el cómo usará sus recursos en la película y, en ese sentido, la Baticueva es más que esencial.

Los millones de la familia Wayne se invierten muy bien en Batman, pero la tecnología y el cómo se aplica ha cambiado según sus versiones. Algunas películas, live action o animadas, prefieren ver al personaje con toques futuristas y la tecnología que utiliza es simplemente irreal, pero funcional para la narrativa. En cambio, en los últimos años, y con el renacimiento de los héroes en el cine, se ha decidido seguir un camino más realista. Por ejemplo, Christopher Nolan utilizó tecnología militar para justificar varios puntos de Batman, desde el propio traje hasta el Batimóvil que es una especie de tanque hecho para construir puentes en plena batalla. En el caso de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% no se nos dan muchos antecedentes sobre la tecnología que utiliza, pero la idea era equilibrar la inteligencia de Batman para crear un traje especial con el que pudiera luchar contra Superman. Todo esto se construye y se trabaja en la famosa Baticueva y ahora por fin podemos ver cómo lucirá en The Batman.

Gracias a una página oficial que sirve para complementar la película ahora tenemos imágenes de la Baticueva. Se trata de un tour virtual por el espacio personal de Batman, aunque no se tiene tanto acceso como seguramente los fans desearían.

Check out the virtual Batcave from #TheBatman on the Oreo website !



(via https://t.co/3dHCLtuGIn) pic.twitter.com/C0U2PoR7D8 — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) January 12, 2022

Según algunos usuarios que ya accedieron a la página de Oreo, se pueden desbloquear ciertas áreas luego de responder algunas preguntas. Algunos fans notan la presencia del Batimóvil, así como uno de los trajes de Batman y están comparando esta Baticueva con Arkham Games, lo que les resulta interesante. Casi con seguridad, conforme se acerque la fecha de estreno tendremos más imágenes y tours de este tipo para promocionar la película, pero también para aprovechar el misterio sobre Riddler (Paul Dano), cuya nueva versión estará inspirado en el asesino del Zodiaco que dejaba notas en clave a la policía sobre sus crímenes y las razones para cometerlos.

