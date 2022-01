Critican El Libro de Boba Fett por ser otra historia de white savior

The Mandalorian - 91% supuso un gran y novedosos éxito para la línea de Star Wars en Disney+, lo que provocó que los ejecutivos rápidamente se pusieran a trabajar para asegurar más títulos de este estilo que pudieran explotar por varios años y aseguraran la atención del público, ya fueran viejos fans de este universo o no. El libro de Boba Fett - 63% era una de las series más esperadas de la temporada, pues el cazarrecompensas siempre tuvo el potencial para convertirse en un personaje principal. Sin embargo, las primeras reacciones no han sido tan positivas, en especial porque se acusa a los creadores de contar una historia que ya hemos visto antes.

Sigue leyendo: El Libro de Boba Fett: Fans reaccionan al impactante cameo de [SPOILER]

Jon Favreau quedó a cargo para el desarrollo de esta serie que debía cumplir con varias expectativas y aclarar muchas interrogantes sobre Boba Fett. En general, las explicaciones sobre el pasado del personaje y cómo es que llegó al punto en el inicia la serie han sido bien aceptadas por los fans. El verdadero problema radica en que muchos creen que se está contando una historia de white savior que no tiene lugar en el contexto actual y que además se ha contado ya muchísimas veces como en Avatar - 83% o Danza con Lobos - 82%.

El término white savior (salvador blanco) hace referencia a un protagonista blanco que termina representando a una minoría. Esto sucede usualmente porque el personaje se involucra emocionalmente con este nuevo mundo que antes despreciaba o ignoraba por completo. La trama suele seguir puntos narrativos muy precisos. Para empezar, el héroe se infiltra en una población por alguna misión secreta o porque es rescatado por los pobladores luego de una herida grave. Luego viene un momento de necedad donde se marcan las diferencias culturales y es aquí donde se suele mostrar cómo es que estos “ignorantes nativos” resultan ser mucho más inteligentes y avanzados que los hombres blancos. La transformación final es lo más importante, y ahí es cuando el protagonista se convierte en uno de ellos y lucha a su lado contra los invasores.

En El Libro de Boba Fett, el personaje principal, interpretado por Temuera Morrison, es capturado por los Incursor Tusken, también conocidos como moradores de las arenas, quienes rechazan su naturaleza de inmediato y suelen mantenerlo al margen de las cosas por medio de la violencia y los malos tratos. Sin embargo, cuando estos individuos se dan cuenta que Boba Fett es un gran guerrero deciden mantenerlo cerca y él comienza a aprender sus costumbres, ganando poco a poco su respeto y encontrando un lugar entre ellos.

También te puede interesar: El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison explica por qué el personaje pasa tanto tiempo sin el casco

Esta parte de la historia ya provocó mucha molestia entre los fans, quienes consideran que es una pobre excusa para tratar de explicar dónde estuvo el personaje todo este tiempo. Hay que recordar que aunque Boba Fett era muy querido por el público, su destino había quedado sellado en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% luego de ser devorado por Sarlacc, pero los creadores decidieron cambiar algunas cosas cuando se dieron cuenta de que el público quería más de él.

La audiencia no dudó en acudir a redes sociales para externar su decepción ante la historia y su enojo con Jon Favreau por seguir una narrativa de white savior.

Así que Jon Favreau hizo a los Tusken Raiders buenas personas y El Libro de Boba Fett es sólo volver a contar Pocahontas, Avatar, Dune, etc. El salvador blanco une a los salvajes indígenas para luchar contra los malvados colonizadores. La misma historia repetida hasta el cansancio.

So Jon Favreau made the Tusken Raiders good guys now and "The Book of Boba Fett" is just a retelling of Pocahontas, Avatar, Dune, etc. White savior rallies indigenous savages to battle the evil colonizers. Same story rehashed ad nauseam. — Pork Kebab (@00711711711even) January 8, 2022

Díganme cómo El Libro de Boba Fett no está tocando el cliché del salvador blanco sin señalar que el actor no es blanco. ¿Por favor?

Tell me how the book of Boba Fett isn't hitting the white savior trope hard without pointing out the actor isn't white. Plz? — Alex Pizzini @ Bardic Bytes (@BardicBytes) January 6, 2022

El Libro de Boba Fett está bien. Boba y los Indios del Espacio es una terrible tontería de salvador blanco.

The Book of Boba Fett is all right. "Boba and the Space Indians" is terrible white savior nonsense. — Walter J. Wiese (@walterwriter_mt) January 8, 2022

Esperen, El Libro de Boba Fett nos enseña que incluso hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana no puedes escapar de otra maldita historia de salvador blanco.

What “The Book of Boba Fett” teaches us is that even a long time ago in a galaxy far, far away you can't get away from yet another friggin white savior story. — Victor Laszlo (@Impolitics) January 8, 2022

Básicamente, El Libro de Boba Fett es una mezcla de ciencia ficción con Lawrence de Arabia y Danza con Lobos. Y yo estaba aquí pensando que ya no podías hacer películas de salvadores blancos.

Basically “The Book of Boba Fett” is a sci-if mashup of “Lawrence of Arabia” and “Dances With Wolves.” And here I was thinking you couldn’t do White Savior movies anymore… — 🇺🇸🇨🇺 Jim Böbarino 🇨🇺🇺🇸 (@JBobMagnificent) January 9, 2022

¿Podemos hablar sobre cómo El Libro de Boba Fett escribe a un hombre maorí en una narrativa de salvador blanco? No pude encontrar información alguna sobre los escritores a excepción de Jon Favreau, pero también ¿qué tan difícil es pagar a personas indígenas para escribir personas indígenas?

can we talk about how the book of boba fett writes a maori man into a white savior narrative. I couldn’t find any info on writers besides john f*vreau, but also just how hard it is to pay indigenous people to write indigenous people. — space man thunder clap (@rex_sidereus) January 5, 2022

El Libro de Boba Fett no es más que una historia reelaborada de los salvadores blancos de los setenta, como A Man Called Horse, donde cambian a los nativos americanos por Tusken Raiders. Incluyendo robo a trenes, bailes de guerra alrededor del fuego, guía de sueños y un jefe.

The Book of Boba Fett is nothing more than a reworked '70s, White savior flick, like A Man Called Horse, that had the Native Americans swapped out with Tusken Raiders. Complete with train robbery, war dances around the fire, dream guide, and chief.#BookofBobaFett #BobaFett — Kyle H. Davis (@KyleHDavis69) January 5, 2022

Realmente estaba disfrutando de El Libro de Boba Fett hasta que se convirtió en una narrativa de salvador blanco/ El último de los Mohicanos. Jon Favreau, puedes hacerlo mejor.

I was really enjoying The Book of Boba Fett until it turned into a white savior/Last of the Mohicans storyline. @Jon_Favreau you can do better. (@jonfavs you’re doing just fine, and I love Pod Save America). — PJE (@ScopBeowulf) January 8, 2022

Existen muchas comparaciones con Duna - 75%, que ya sabemos fue una novela que inspiró la historia original de Star Wars. De hecho, la nueva adaptación dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet fue criticada también por ese aspecto, aunque aquellos que han leído las novelas completas saben que en realidad subvierte el cliché del salvador blanco y lo convierte en el origen de otros problemas políticos. En el caso de El Libro de Boba Fett es pronto para saber si este recurso también será actualizado o si en verdad se quedará como la racista narrativa que es. Los más leales fans estarán al tanto, pero la serie podría tener problemas para llamar la atención de nuevas personas con este tipo de comentarios.

No te vayas sin leer: El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison dice que el final de temporada viene con una gran sorpresa para los fans de Star Wars