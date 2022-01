Moon Knight estaría filmando de nuevo algunas escenas

Moon Knight es una de las múltiples series canónicas del MCU que Marvel Studios se encuentra produciendo para Disney Plus. Basado en el personaje de cómic del mismo nombre, este programa aborda la historia de Marc Spector, un ex marine de entre 40 y 50 años, que después de un trato con Khonshu, el dios de la Luna, regresa a la Tierra con poderes sobrehumanos y con el seudónimo de Moon Knight. Esta serie, protagonizada por Oscar Isaac, es una de las más esperadas por los fanáticos de Marvel para este 2022. Nueva información sugiere que el show se está preparando para filmar de nuevo algunas escenas, a pesar de la cercanía a su estreno.

No se tienen muchos detalles de este nuevo proyecto, la única mirada oficial al Marc Spector de Oscar Isaac se produjo en una presentación de video durante el Disney Plus Day, y ciertamente incrementó la emoción de los fans. Si bien no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, sabemos que Moon Knight llegará en algún momento de 2022 al servicio de streaming. En cuanto a los detalles sobre los reshoots, los últimos rumores provienen de alguien muy cercano a Oscar, quien recientemente compartió una foto reveladora en redes sociales.

Michael Hernandez, hermano de Oscar Isaac, publicó una historia a través de su cuenta de Instagram con la leyenda: "Es hora de terminar lo que empezamos". Sus palabras en sí no comunican mucho, sin embargo, en la publicación se ve a Michael usando una chaqueta con el logo de Moon Knight en la manga, lo que lleva a la especulación de que esta serie de Disney Plus está realizando nuevas tomas. Asimismo, Lizzie Hill, fundadora de My Cosmic Circus, respaldó este rumor en un tweet que decía:

Escuché que sólo quedan unos pocos días de reshoots para #MoonKnight. Todavía no es seguro aún, pero creemos que en Los Ángeles.

Michael Hernandez, Oscar Isaac's brother, posted this to his Instagram Stories earlier today (January 11, 2022) #MoonKnight https://t.co/S9n6e9qhnK pic.twitter.com/yCRKYGKzKo — Oscar Isaac News (@OscarIsaacInfo) January 12, 2022

Ningún informe ha confirmado que Michael sea parte de la producción de la serie, por lo que suponen que sólo se encuentra viajando para apoyar a su hermano. El hecho de que Moon Knight esté pasando por esta etapa de volver a realizar algunas tomas no es algo que sorprenda, ya que este tipo de sucesos son una práctica común tanto en programas de televisión como en largometrajes. Por ejemplo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness acaba de terminar con algunas nuevas grabaciones que comenzaron en noviembre.

Ciertamente, Moon Knight es la serie más esperada del 2022 de Marvel Studios, pero no será la única que llegue de esta famosa casa productora. La competencia para Moon Knight incluye a She-Hulk, protagonizada por Tatiana Maslany, y Ms. Marvel protagonizada Iman Vellani. Desafortunadamente, las fechas y el orden de los estrenos de estos programas de televisión aún es desconocido, lo único seguro es que será Moon Knight el primero en llegar.

A continuación te dejamos una descripción más detallada de la trama de la serie: En una de sus misiones de combate, Marc Spector llega a Egipto, donde encuentra un antiguo templo construido para Khonshu, una antigua deidad de la luna. El protagonista fallece y Khonshu aparece, acabando el encuentro con la entrega del cuerpo de Spector a la deidad y pudiendo volver a la vida como encarnación de este dios lunar, dotándolo de poderes.

