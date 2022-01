Ben Affleck podría volver como Daredevil en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será la primera película de Marvel Studios en ser estrenada este 2022. Estará protagonizada por Benedict Cumberbatch junto a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Benedict Wong como Wong, Xochitl Gomez como America Chavez, Rachel McAdams como Christine Palmer y Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo. En la película, Stephen Strange lanza un hechizo que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de él mismo.

Muchas especulaciones y teorías acerca de la trama de la cinta ya están circulando por todos lados, en especial comentarios que hablan de los posibles cameos que vengan con la apertura del Multiverso. Recientemente, un nuevo rumor sugiere que Ben Affleck ya ha sido abordado para regresar como Daredevil en esta secuela de Doctor Strage dirigida por Sam Raimi.

Este miércoles durante el día, el rumor comenzó a rondar por el Internet, afirmando que Marvel Studios le había hecho una oferta a Ben Affleck para hacer un cameo como El Hombre Sin Miedo. Más tarde ese mismo día, Big Screen Leaks intervino en el rumor y en lugar de disiparse, le agregó peso, diciendo que efectivamente, Marvel había hecho contacto con Affleck, incluso menciona un contrato. El medio compartió lo siguiente:

Por razones obvias, me pidieron que mantuviera esto en secreto, pero Marvel se acercó a Affleck para un cameo como Daredevil. Enviaron contratos preliminares a su equipo, pero yo no estoy seguro de si salió algo de eso.

Affleck interpretó a Matt Murdock en Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% de 2003, junto a Jennifer Garner como Elektra Natchios, Colin Farrell como el despiadado asesino Bullseye, David Keith como Jack "El Diablo" Murdock, padre de Matt, y Michael Clarke Duncan como Wilson Fisk, también conocido como el señor del crimen Kingpin. Aunque para Affleck esta no haya sido una experiencia del todo positiva, pues la película es ampliamente considerada como terrible, ciertamente hubo mucho para disfrutar de su actuación como Matt Murdock.

Por otro lado, KC Walsh de GWW agregó más tarde que él también se había enterado del rumor pero que considera que no se llevará a cabo. "Escuché una historia de que Marvel se acercó a Affleck para un cameo de Daredevil, esto fue algo que también escuché, pero no esperaría un cameo”, dijo Walsh. Entonces procedemos a decir, ¿por qué no? Bueno, aunque este cameo habría ofrecido un adelanto del universo habitado por esta "variante" de Daredevil y le habría dado a Affleck la oportunidad de despedirse del papel, el rumor original sugiere que Marvel Studios no esperaba que el actor aceptara una aparición, probablemente porque su lealtad a Warner Bros. se lo impediría y no querría volver a vestirse como el personaje.

Sin duda alguna sería genial tener a Affleck en Doctor Strange 2, ya que su participación sería detonante de emociones similares a las vividas con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y sus inolvidables cameos. A pesar de que se informó el año pasado que las nuevas tomas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness estaban agregando muchos cameos multiversales a la película, esta información no proviene de fuentes confiables, así que no debemos tomarlas por verdaderas tan fácilmente.

