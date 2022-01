Demon Slayer: Segunda temporada es criticada por “sexualizar” a Nezuko

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) es uno de los grandes fenómenos del anime en los últimos años, gracias a su épica historia y sus divertidos personajes se ha ganado el amor de muchos alrededor del mundo. Después de su exitosa primera temporada, la película Demon Slayer: El tren infinito - 100% se convirtió en la más taquillera en la historia de Japón, ahora con la segunda temporada la emoción está por los cielos, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya se han quejado algunos sobre la sexualización de Nezuko, una niña de 14 años.

Demon Slayer es la historia de Tanjiro Kamado, un chico que sufre una terrible tragedia, su madre y sus hermanos son asesinados por un demonio, y la única sobreviviente es su hermana Nezuko, quien se convierte en un demonio, pero a diferencia de los demás, tiene mucho de su humanidad. Gracias al apoyo de un cazademonios llamado Tomioka, Tanjiro va a entrenar para volverse él mismo en un cazademonios, y dedicarse a buscar la cura para su hermana.

Sin entrar en detalles sobre los nuevos episodios, diremos que Nezuko tiene una transformación en el más reciente capítulo, y un cambio notable es que ahora tiene un gran escote. Esto ha causado que algunos critiquen la serie por sexualizar a un personaje menor de edad, y esta no es la primera vez que ocurre algo así, el anime ha sido acusado en otras ocasiones de tener contenido erótico, y que a veces roza en lo pornográfico, pero con menores representados en la pantalla. El problema es que en Japón la pornografía infantil fue prohibida hasta 2014, lo cual es escandaloso dada la naturaleza del crimen, y la pornografía infantil en manga no es ilegal.

A continuación les dejamos algunas de las reacciones que generó el nuevo aspecto de Nezuko:

Nunca pensé que vería el día en que la gente sexualiza a Nezuko, pero aquí estamos. Quiero decir, Nezuko es ese lindo personaje de anime que no puedes sexualizar, hermano.

never thought i'd see the day where ppl sexualize nezuko but here we are.. i mean nezuko is that one cute anime chara u cant sexualize bro 😭 — cait ♡ (@h4ngezeyepatch) January 11, 2022

Si sexualizas a Nezuko o cualquier otro personaje menor de edad, deja de seguirme y bloquéame.

if u sexualize nezuko or any other underaged character please unfollow me and hard block me — ## mim (@konomimuda) January 10, 2022

Y tiene 14 años...

Me gustaría cometer un crimen de odio hacia las personas que le gustan de forma sexual a Nezuko, y a las que la profanan. https://t.co/MryCK86FQi — Aaron García 🇳🇮 (@AaronJoseGarci1) January 9, 2022

No obstante, la mayoría de los tuits fueron de gente quejándose de la gente que se quejó:

Me parece gracioso cómo tantos fanáticos de Demon Slayer dicen ‘no te atrevas a ser lascivo o sexualizar a Nezuko después de este nuevo episodio’, como nah perra, no necesito hacerlo, ya lo hicieron ellos mismos.

I find it hilarious how so many Demon Slayer fans are like “don’t you dare lewd or sexualize Nezuko after this new episode” like nah bitch I don’t need to they already did it themselves pic.twitter.com/FVzY3HwJvE — NeonManta (@NeonManta) January 10, 2022

En agosto los fans del anime estuvieron muy enojados porque en Argentina fue retirada del aire la serie Dragon Ball Super, por una escena que ejemplifica bien uno de los grandes problemas de la industria del anime. En un episodio el maestro Roshi comienza a acosar a una menor en un cuarto, y la persigue por todo el lugar, mientras sus amigos ven la escena y no hacen nada para detenerlo. Aunque los fanáticos estuvieron muy enojados cuando retiraron el show de la televisión, la escena fue acusada por las feministas de normalizar el acoso sexual, y peor aún, el acoso de una menor. El caso de Demon Slayer es muy diferente, pues lo problemático del nuevo episodio sólo es el nuevo aspecto físico de Nezuko, o más bien, el hecho de que tenga un escote.

A pesar de esta polémica, no hay dudas de que la segunda temporada de Demon Slayer está siendo un éxito rotundo y que los próximos capítulos seguirán dando mucho de qué hablar.

