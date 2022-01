SAG Awards: lista completa de nominados

La temporada de premios está en su punto más alto antes de la llegad del Oscar. Los eventos que se avecinan básicamente marcan quiénes serán nominados por La Academia, y quiénes quedarán olvidados luego de un largo proceso. En general, este año no ha sido de muchas sorpresas, y ciertas cintas ya se posicionaron como las favoritas de la temporada, como El poder del perro - 98%, Belfast - 89% y La casa Gucci - 73%. En el caso de las series de televisión existe más sorpresa y diversidad entre las distintas nominaciones, con ganadores más claros. Este año, además de la pandemia mundial, las premiaciones están pasando por una etapa complicada debido al cambio en la percepción del público. Los Golden Globes, por ejemplo, decidieron no transmitir el evento, pero otros se mantienen en pie como los SAG Awards.

Los SAG Awards fueron creador por el Sindicato de Actores para reconocer al talento en todos los géneros y tipos de películas. Con el paso de los años se ha mantenido como una de las premiaciones más respetadas y una buena brújula que marca los resultados de la noche del Oscar. Para aquellos que siempre tienen conflictos sobre los reconocimientos a lo popular, los SAG intentan romper con ese esquema y gracias a eso son vistos con más respeto que otros. Este año, la ceremonia tendrá lugar el 27 de febrero, si es que no hay cambios radicales.

La lista de nominados se acaba de dar a conocer y algunos nombres ya nos son familiares. Andrew Garfield, por ejemplo, logró una nominación como Mejor Actor por su trabajo en Tick, Tick... Boom! - 93%, misma que casi con seguridad lo llevará al Oscar, en especial después de ganar en los pasados Golden Globes. Sin embargo, Will Smith también está presente por Rey Richard: una familia ganadora - 88% y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth - 94% y ambos se perfilan como elementos fuertes para la competencia. La desagradable sorpresa es que Jodie Comer pierde toda esperanza de llegar más lejos por su labor en El Último Duelo - 86% y que Kristen Stewart fue ignorada por Spencer - 85%; la joven actriz se veía como una candidata fuerte para el Oscar de este año.

En cuanto a la televisión, Netflix se hace presente con El juego del calamar - 100%, HBO con Succession - 100% y Apple TV+ con The Morning Show - 53%, títulos que fueron nominados en todas las categorías. Marvel logra colarse gracias a Loki - 96% y Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, pero WandaVision - 95% no recibió el mismo cariño que en otras premiaciones de este año.

Mira aquí la lista completa de nominados:

Mejor Elenco

Belfast

CODA: Señales del corazón - 93%

No miren arriba - 74%

La Casa Gucci

Rey Richard

Mejor Actor

Javier Bardem – Being the Ricardos - 69%

Benedict Cumberbatch – El Poder del Perro

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!

Will Smith – Rey Richard

Denzel Washington – La Tragedia de Macbeth

Mejor Actriz

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye - 50%

Olivia Colman – La hija oscura - 100%

Lady Gaga – La Casa Gucci

Jennifer Hudson – Respect - 40%

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Mejor Actor de Reparto

Ben Affleck – The Tender Bar - 53%

Bradley Cooper – Licorice Pizza - 100%

Troy Kotsur – CODA

Jared Leto – La Casa Gucci

Kodi Smit-McPhee – El Poder del Perro

Mejor Actriz de Reparto

Caitriona Balfe – Belfast

Cate Blanchett – El Callejón de las Almas Perdidas - 70%

Ariana DeBose – Amor sin barreras - 100%

Kirsten Dunst – El Poder del Perro

Ruth Negga – Passing

Mejor Elenco de stunt

Black Widow - 87%

Duna - 75%

Matrix Resurrecciones - 65%

Sin tiempo para morir - 83%

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%

Mejor Elenco en Serie Dramática

The Hand

The Morning Show - 53%

El Juego del Calamar

Succession

Mejor Actor en Serie Dramática

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Jung-jae Lee – El Juego del Calamar

Jeremy Strong – Succession

Mejor Actriz en Serie Dramática

Jennifer Aniston – The Morning Show

HoYeoun Jung – El Juego del Calamar

Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale - 85%

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

Mejor Elenco en Serie de Comedia

The Great - 96%

Hacks - 100%

The Kominsky Method

Only Murders in the Building - 100%

Ted Lasso - 100%

Mejor Actor en Serie de Comedia

Michael Douglas – The Kominsky Method

Brett Goldstein – Ted Lasso

Steve Martin – Only Muders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Elle Fanning – The Great

Sandra Oh – The Chair

Jean Smart – Hacks

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión

Murray Bartlett – The White Lotus - 80%

Oscar Isaac- Scenes from a Marriage - 77%

Michael Keaton – Dopesick - 63%

Ewan McGregor – Halston - 60%

Evan Peters – Mare of Easttown - 90%

Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Margaret Qualley – Las cosas por limpiar - 100%

Jean Smart – Mare of Easttown

Kate Winslet – Mare of Easttown

Mejor Elenco de stunt en Serie de Televisión

Cobra Kai - 96%

Falcon y el Soldado del Invierno - 97%

Loki

Mare of Easttown

El Juego del Calamar

