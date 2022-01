Dylan O'Brien podría convertirse en el nuevo Robin en la cinta de Batgirl

Las adaptaciones cinematográficas de DC están retomando su camino. Después de que hace años existieran rodeadas de muchos conflictos y controversias, los nuevos títulos de la marca buscarán arreglar el problema para dar paso a una nueva etapa que mantenga satisfechos a todos por igual. El nuevo dilema es sobre la presencia de algunos actores y su relación con el trabajo de Zack Snyder. Aunque técnicamente el Snyderverse, que tuvimos y pudimos tener, está muerto para Warner, lo hecho en sus películas todavía es canon para la mayoría. Esto abre las puertas también para la llegada de otros personajes y Robin es uno de los que todavía no se estrena en este universo, pero eso podría cambiar muy pronto.

Por años el personaje de Robin fue minimizado por ser el compañero de Batman, pero cualquiera que se acerque a los cómics sabe que la historia de este héroe es más profunda e interesante de lo que se ha hecho en la pantalla grande. Para empezar, Robin es un título que más de una persona ha usado, y estar a la par de Batman es un hecho que no siempre logran superar. La relación entre los compañeros, que por momento es similar a la de un padre con su hijo, es uno de los puntos que más vulnerable hace a Batman. La muerte de Robin a manos de Joker es uno de los momentos más impactantes de DC y aunque no pudimos verlo en el cine, Snyder estableció la idea para la versión de Ben Affleck en el corte extendido de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

El único otro Robin que hemos tenido en el cine en los últimos años es el de El Caballero de la Noche Asciende - 87%, donde Joseph Gordon-Levitt lo interpreta...más o menos. En realidad no se trata de ninguna versión que exista en los cómics, sino que Christopher Nolan decidió utilizar a otro personaje y simplemente hacer una referencia a Robin para marcar la conexión, misma que se vuelve algo inútil al conocer el final de dicha cinta donde él se convertirá, no en su compañero, sino en el propio Batman. Las series de Warner, caricaturas y live action, han hecho un mejor trabajo para presentarnos a este héroe, pero un nuevo rumor indica que tendremos una nueva versión en la cinta de Batgirl y Dylan O'Brien podría ser el elegido para el papel.

Batgirl será una película que se estrenará de manera exclusiva en HBO Max. Este proyecto que lleva años en el baúl por fin logró levantarse con Leslie Grace como protagonista. Desde entonces se han dado más noticias sobre el elenco, mismas que ya están generando altas expectativas entre los fans. J.K. Simmons, quien nunca tuvo su momento de brillar en el Snyderverse, repetirá como James Gordon, mientras que Brendan Fraser dará vida al villano Firefly. La verdadera emoción ahora es que todo indica que Michael Keaton, quien también aparecerá en The Flash, tendrá una participación importante. Ahora, para que los fans se mantengan atentos, Fortress indica que varios insiders filtraron información sobre Warner donde se asegura que el protagonista de Maze Runner - Correr o Morir - 65% y Teen Wolf llegará para dar vida a Dick Grayson.

Por ahora nada está confirmado y el nombre del actor podría encabezar la lista, pero estar lejos de ser oficial todavía. Sin embargo, la popularidad del actor, al que los fans llevan años pidiendo como Robin, podría ser clave para la decisión, pues es indispensable atraer al público en estos momentos. Por otro lado, Dylan O'Brien se podría involucrar de manera más profunda, pues ya todos sabemos que esta versión de Robin se desencanta y se separa de Batman para seguir su propio camino como Nightwing. Hace unos días se filtraron imágenes del set de Batgirl y ahí aparece un mural dañado por el tiempo donde se ve a Robin, aunque su rostro está perfectamente borrado. Esto indicaría que el personaje sí es canon en este mundo y que hasta podría tener su propia cinta o serie de televisión en HBO Max.

