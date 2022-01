El Libro de Boba Fett: Fans reaccionan al impactante cameo de [SPOILER]

La serie El libro de Boba Fett - 63% está causando mucha emoción entre los fanáticos de Star Wars, sobre todo gracias a cameos inesperados de personajes clásicos de Star Wars y actores muy queridos. El último capítulo dip la bienvenida a un actor fetiche de Robert Rodriguez, y para los que hayan llegado hasta aquí leyendo ya saben que se trata de Danny Trejo, protagonista de Machete - 72%, y a quien otros recordarán por sus papeles en Depredadores - 64%, Breaking Bad - 100% o Dora y la Ciudad Perdida - 86%.

También te puede interesar: Cómo The Book of Boba Fett compensa los planes cancelados de George Lucas y Disney para Star Wars

La aparición de Trejo en el nuevo episodio de El Libro de Boba Fett lo muestra como un cuidador de Rancor, criatura de la que ya conocimos un especímen, el que tenía Jabba en el subterráneo de su palacio, y que murió peleando contra Luke Skywalker. El nuevo y joven Rancor fue regalado a Boba Fett por los dos primos de Jabba.

El Libro de Boba Fett trató de llenar el vacío entre los fans al no tener una tercera temporada de The Mandalorian - 91%, show que fue el encargado de traer de vuelta al famoso cazarrecompensas luego de su aparente muerte en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%. Pueden ver a continuación algunas de las reacciones que ha provocado el regreso de Trejo:

He estado amando #TheBookOfBobaFett hasta ahora como un estudio de personajes de mi excazador de recompensas convertido en señor del crimen favorito. Pero el Capítulo 3 elevó las apuestas hacia una guerra total entre los Sindicatos, ¡y estoy aquí para eso también! ¿También Danny Trejo está ahora en Star Wars? ¡Joder, sí!

I've been loving #TheBookOfBobaFett so far as a character study of my favorite ex-bounty hunter-turned-crime lord. But Chapter 3 elevated the stakes towards all-out warfare between the Syndicates, and I'm here for that as well!



Also Danny Trejo is now in Star Wars? Fuck yeah! 😎 pic.twitter.com/gkhXKMoxXl — Jared Kozal 💛❤️💙🤍 (@jkozal) January 12, 2022

Danny Trejo y Star Wars es definitivamente. la experiencia de mantequilla de maní + chocolate. ¿Quizás lo más cerca que estemos de Machete en el espacio?

Danny Trejo and Star Wars is def. the peanut butter+chocolate experience. Maybe the closest we get to Machete in Space? pic.twitter.com/GXG41sinSp — W. Scott Poole (@monstersamerica) January 12, 2022

¡Estaba viendo Star Wars Book of Boba Fett tomando una taza de café cuando Danny Trejo (¡bendita sea su alma de Machete!) entra en escena con un Rancor! La taza salió volando de mis manos mientras gritaba: ‘¡P*ta madre! ¡Ese es Danny! ¡Ese es Danny! ¡Danny está en Star Wars, gente!

#TheBookOfBobaFett

Was just watching Star Wars Book of Boba Fett sipping a cup of coffee when Danny Trejo (bless his Machete soul!) comes into the frame with a rancor!! Cup went flying out of my hands as I yelled,”Holy $hit!That’s Danny!That’s Danny!” Danny is in Star Wars, ppl! pic.twitter.com/qUsGEa0Di4 — Dreamy Rover (@DreamyRover) January 12, 2022

Las chicas solo quieren una cosa y es Danny Trejo apareciendo en la puerta de su casa con un Rancor bebé para entrenar.

Girls only want one thing and it's Danny Trejo showing up at their front door with a baby rancor to train. — Meghan O’Keefe (@megsokay) January 12, 2022

Danny Trejo siendo un cuidador de Rancor lo es todo en realidad.

// tbobf spoilers#TheBookOfBobaFett

-

-

-

-

-

-

-

-

DANNY TREJO BEING A RANCOR KEEPER IS EVERYTHING ACTUALLY pic.twitter.com/XbexVEakdE — sabine ♡ TBOBF ERA (@rexskywaIker) January 12, 2022

Ok, Danny Trejo, trayendo un maldito Rancor NO estaba en mi lista de predicciones para el programa.

#thebookofbobafett spoiler:



Ok Danny Trejo Bringing in a god damn Rancor was NOT in my prediction list for the show pic.twitter.com/IK383kSMi4 — Jynx Prado (@JynxPrado) January 12, 2022

Todos nosotros cuando Danny Trejo apareció en pantalla.

All of us when Danny Trejo appeared on screen. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/Hpspz3kp0b — Austin (@AustinPlanet) January 12, 2022

No es realmente una producción de Robert Rodriguez a menos que tenga Danny Trejo lol.

// tbobf spoilers #TheBookOfBobaFett

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

is it really a robert rodriguez production unless it has danny trejo lol pic.twitter.com/dZo012TXdr — cleo 🌟 tbobf spoilers (@koteseeker) January 12, 2022

Después de una trilogía de secuelas que dividió al fandom de Star Wars, parece que por fin la franquicia está explotando lo mejor que tiene a su disposición. El universo creado por George Lucas (THX 1138 - 88%, Locura de Verano - 96%, Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%) tiene muchas y grandiosas posibilidades, pero querer continuar con la historia principal tal vez no fue la mejor decisión por parte de Lucasfilm. Del mismo modo, cuando comenzaron a trabajar en los spin-offs, tuvieron un excelente inicio con Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, pero luego todo se vino abajo con Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, que fue el primer fracaso en taquilla en la historia de Star Wars.

Aprendiendo de sus errores, ahora el estudio se ha enfocado en series, y personajes ya conocidos como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Cassian Andor y Lando Calrissian tendrán sus propios shows, así como un nuevo personaje que protagonizará La Acólita. Fue en 2012 cuando se anunció la compra de Star Wars por parte de Disney, y en 2015 se estrenó El despertar de la fuerza. Muchas cosas han pasado desde entonces, como la construcción del parque Star Wars Galaxy's Edge, y el lanzamiento de The Mandalorian en Disney Plus. A pesar de que Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% dejaron un sabor amargo entre los aficionados, ese tiempo quedó atrás y ahora presenciamos un renacimiento de la franquicia.

No te vayas sin leer: El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison dice que el final de temporada viene con una gran sorpresa para los fans de Star Wars