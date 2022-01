Rumor: Brie Larson será reemplazada como Capitana Marvel

Aunque Marvel Studios decidió tomar el camino más tradicional cuando comenzó con su universo cinematográfico en 2008, los últimos años la han hecho inclinarse hacia terrenos no explorados en virtud de la representación y la diversidad. Tras años de haber desarrollado películas protagonizadas por hombres, en 2019 estrenó Capitana Marvel - 60%, la primera cinta del MCU con una superheroína como figura estelar. Aunque la taquilla resultó ser muy buena, las críticas fueron mixtas y Brie Larson recibió una ola de odio totalmente increíble. Ahora, un nuevo rumor sostiene que la actriz no durará mucho en el papel y que será reemplazada.

No te pierdas: Marvel abre votaciones para quienes formarán el nuevo equipo de los X-Men

Ambientada en la década de los noventa, Capitana Marvel nos presenta una original y nueva aventura situada en un período nunca antes visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. La historia sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Esta cinta se convirtió en un triunfo con más de mil millones de dólares en ingresos, no obstante, el panorama para su protagonista no es precisamente alentador.

De acuerdo con un nuevo rumor compartido por Giant Freakin Robot, Brie Larson podría ser reemplazada en el futuro como la gran heroína de Marvel. El medio sostiene que los ejecutivos de la empresa estarían pensando colocar en su sitió a Monica Rambeau o América Chavez. Esto no significa que Larson dejaría el MCU para siempre, sino que sus apariciones serían menos y no tan protagónicas. A finales de noviembre del año pasado terminaron las grabaciones de The Marvels, cinta con Brie y un puñado de heroínas que llegarán para brillar; ahora sólo es cuestión de tiempo para tener novedades sobre la película.

Te invitamos a leer: Laura Donnelly se une a Gael García Bernal en el especial de Halloween de Marvel, Werewolf by Night

A Monica Rambeau la vimos destacar en WandaVision - 95%, obteniendo una serie de increíbles poderes gracias a la Magia del Caos de la Bruja Escarlata. Por su parte, América Chávez tendrá su aparición estrella en una de las siguientes películas del Universo Cinematográfico de Marvel, por fin uniéndose a la larga lista de superhéroes que el estudio lleva desarrollando durante años.

La cineasta a cargo de The Marvels es Nia DaCosta, una mujer joven y afroamericana que está totalmente comprometida con la visión de Marvel Studios. Por el momento no se tienen detalles certeros sobre el argumento de la película, pero algunos rumores señalan que la película incluirá a algunos personajes importantes del MCU, hecho que convertiría a la cinta en una "mini-Vengadores". Se estrena el 17 de febrero de 2023.

Algunos se preguntan el motivo de este proyecto y no una Capitana Marvel 2, y la respuesta podría estar en la complicada reputación que se ha hecho Larson durante los últimos cuatro años, protagonizando episodios de prensa que han hecho enfurecer a algunos. Tal parece que Marvel Studios prefiere evitar todo tipo de problemas.

Mientras tanto, los fans están esperando el lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la primera película de Marvel Studios este año que llega a salas el 6 de mayo. Los calendarios se vieron afectados por la pandemia pero muy pronto estaremos listos para darle la bienvenida a las siguientes aventuras, con varias de ellas incluyendo a superhéroes completamente nuevos en el MCU. El horizonte no podría lucir más brillante y Marvel Studios lo sabe, tienen la confianza de que sus productos para la pantalla grande volverán a arrasar con la taquilla.

También puede interesarte: The Boys se burla de Ant-Man y lo ridículo de sus poderes