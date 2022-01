Tom Holland está agradecido de ya no ser Spider-Boy tras el éxito de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% nos trajo muchas sorpresas y los fans están encantados con el resultado final, incluyendo a Tom Holland. Durante una reciente entrevista promocional junto a Sony Pictures Japan , el actor de 25 años habla sobre la evolución de su personajes, confesando que se siente muy orgulloso de ya no ser el Spider-Boy que todos hemos visto a lo largo de la saga Homecoming y las otras películas que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras pasar por pruebas difíciles, ahora considera que su Peter Parker es realmente el Hombre Araña.

No te pierdas: Spider-Man: Sin Camino a Casa supera los USD$1.5 mil millones en la taquilla mundial

Aunque el Spider-Man de Tom Holland fue recibido por el público con los brazos abierto, el tiempo dio paso a importantes críticas sobre su comportamiento como el héroe arácnido: dependía mucho de Tony Stark y realmente nunca lo vimos como el “amigable vecino Hombre Araña”, sino como un adolescente que sólo se ponía la máscara en casos de extrema necesidad o para unirse a la moda de los Vengadores. Lo que el público realmente quería era que Sony lo hiciera pasar por un trauma real, como la muerte de un familia, que estuviera sólo, empobrecido, con un traje hecho por él mismo y escuchando la radio para combatir a los malos. Y lo consiguieron.

En Spider-Man: Sin Camino a Casa todos fuimos testigos de cómo el Duende Verde le dio a Peter Parker la paliza de su vida y de pasó mató a la tía May para hacerle notar por primera vez el peso de una tragedia personal. La rabia se acumuló en nuestro personaje estelar pero finalmente dio paso a la templanza y quizá al perdón, enviando a los villanos de regreso a sus universos, incluyendo a un curado Norman Osborn. Para el final de la película observamos que nadie recuerda a Peter Parker siendo el Hombre Araña y que ahora debe hacerse cargo de su propia vida, y esta vez es en serio. Tom Holland reflexiona sobre la nueva realidad:

Te invitamos: Andrew Garfield asegura que Tom Holland estaba celoso de su traje de Spider-Man

Realmente ha sido Spider-Boy, y esta película trata sobre él convirtiéndose en Spider-Man. Se trata de él creciendo, tomando sus propias decisiones y dando un paso al frente como un Avenger en toda regla. Y ha sido realmente agradable tener esa conexión entre mi yo de Spider-Man: De Regreso a Casa, y quien soy ahora y quien es Peter Parker en Spider-Man: Sin Camino a Casa. Esta película es definitivamente el último capítulo de la serie Homecoming. Jon Watts ha hecho un trabajo maravilloso al crear este género de películas de superhéroes que no se había contado antes.

Tom Holland regresará como Peter Parker en el futuro, pero será con el inicio de una trilogía completamente nueva en la que nos encontraremos, probablemente, con un Hombre Araña lidiando algún trabajo de tiempo completo o esforzándose con los estudios de la universidad (a la que haya podido entrar). Esperamos que Sony traiga a nuevos y fantásticos personajes del lore de Spider-Man y sea capaz de crear aventuras que se sientan frescas y memorables, el material está ahí y muy listo para ser explotado.

Por el momento no hay novedades sobre algún nuevo proyecto para Holland como el Hombre Araña, los fans tendrán que esperar. Mientras tanto, ya pueden contar los días para el estreno Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, cinta animada con Miles Morales que promete acción espectacular y un viaje increíble a través de dimensiones junto a otros Spideys. ¿Se llevará algún reconocimiento durante la temporada de premios del año siguiente?

También puede interesarte: Andrew Garfield quiere que su regreso como Spider-Man sea tan especial como No Way Home