John Cena quiere un crossover de Peacemaker con Black Adam

El 13 de enero por fin llegará Peacemaker - 86% a HBO Max, una serie protagonizada por John Cena que narra los orígenes de Christopher Smith/Peacemaker, un antihéroe pacifista al que no le asusta matar si es por el bien de su misión. El programa se encuentra dentro del DCEU, y está ambientado a partir de los eventos de El escuadrón suicida - 91%. Si bien el papel de Cena como Peacemaker fue creado originalmente para El Escuadrón Suicida, su versión del personaje ya ha cautivado a muchos fanáticos, los cuales, además de estar ansiosos por verlo en su show en solitario, estarían encantados de verlo cruzarse con otros héroes y villanos del Universo Extendido de DC.

El próximo 29 de julio llegará a las salas de cine Black Adam, cinta que contará la historia de Teth-Adam, un antihéroe de Kahndaq que estuvo encarcelado durante 5000 años. Este se convierte en el archienemigo de Shazam y comparte sus poderes con el antiguo mago del mismo nombre. En Internet ya circulan hipótesis interesantes de un encuentro entre Black Adam, interpretado por Dwayne Johnson, y Peacemaker de Cena. En una entrevista para ComicBook.com antes de Peacemaker, Cena abordó la posibilidad de cruzarse con su ex compañero de la WWE en un proyecto de DC. El actor dijo lo siguiente:

Ese sería un gran póster de película, Peacemaker y Black Adam. Lo dejaré de esa manera.

Además, el año pasado, Cena le dijo a ComicBook.com que estaba "listo, dispuesto y capaz" de enfrentarse a Johnson en pantalla, si se presentaba la oportunidad. Ciertamente estas palabras nos dejan emocionados ante la posibilidad de ver a estos dos grandes personajes en alguna producción futura de DC Films. Te dejamos las palabras de Cena a continuación:

Me conoces. Listo, dispuesto y capaz. Y contestando el teléfono cada vez que suena. Estoy bien, creo que la emoción está comenzando a crecer entre los fanáticos, ya sea que hables de la conversación de Rápidos [y Furiosos], o hables, ahora, del Universo DC. No quiero decir que estamos en un curso acelerado y es inevitable. Quiero, porque soy un fan. Pero ya veremos. Veremos que pasa. Dime lo que él dice.

Peacemaker es la primera serie de televisión del Universo Extendido de DC, un spin-off de The Suicide Squad. El programa explora los orígenes de Peacemaker, un “superhéroe” tan dedicado a la paz mundial que está dispuesto a usar la fuerza de las armas para lograrlo. La serie es producida por Troll Court Entertainment y The Safran Company en asociación con Warner Bros. Television, y tiene a James Gunn (The Suicide Squad, Guardianes de la Galaxia - 91%) como director.

John Cena interpreta a Peacemaker, a quien vimos por primera vez en El Escuadrón Suicida. Además, el elenco cuenta con otros actores como Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma y Chukwudi Iwuji. Peacemaker se estrenará en HBO Max el día de mañana, con sus primeros tres episodios. El resto de la serie se lanzará semanalmente hasta el 17 de febrero. Las críticas tempranas ya rondan internet y la mayoria son positivas, expresando que la serie valdrá la pena.

