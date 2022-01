The Batman ya tiene clasificación oficial

Sin duda alguna, The Batman es una de las cintas más esperadas de este año, ya que ver a Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman y a Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman es una de las cosas que más tiene a los fanáticos emocionados. Ahora, a menos de dos meses de su estreno, ya se han liberado múltiples tráilers los cuales han mostrado lo que se puede esperar del proyecto, incluido el enfoque oscuro que tomará esta historia del Caballero de la Noche.

El día de ayer salió a la luz otra actualización importante en torno a la película: su clasificación oficial. Según una nueva lista de la Administración de Clasificación y Calificaciones de la MPA, The Batman ha sido clasificada PG-13 por "contenido fuerte, violento y perturbador, contenido de drogas, lenguaje fuerte y material sugerente". Según normas oficiales, las cintas dentro de esta clasificación pueden ser inapropiadas para niños menores de 13 años y se recomienda a los padres tener cuidado.

Anteriormente se pensaba que The Batman obtendría una clasificación R, la cual dicta que el contenido no es apropiado para menores de 17 años. Todo esta especulación se deriva del hecho de que el director de la cinta, Matt Reeves, había declarado que el filme sería mucho más oscuro que cualquier otro que se haya hecho de Batman. Sin embargo, parece que el material que veremos no será tan crudo como se esperaba y será apto para chicos de 13 años en compañía de un adulto.

Sin importar la clasificación, se esperan grandes cosas de esta película. Tanto el equipo de producción como el elenco han puesto su mayor esfuerzo en el proyecto, según diversas declaraciones de algunos miembros de este. Zoë Kravitz, actriz que interpretará a Catwoman, ha demostrado su compromiso con el papel a través de sus palabras en varias ocasiones. En una entrevista reciente, esta estrella de The Batman habló sobre lo importante que es para ella desarrollar correctamente el papel para entregar algo increíble a los fanáticos. La actriz dijo lo siguiente:

[Los fanáticos] son ​​[incondicionales], y como los respeto tanto, decidí no pensar en ellos al hacer la película. Si estoy pensando en querer que a todos les guste y que a todos los fanáticos les guste, en realidad no voy a darle vida a una persona real. Matt escribió una historia realmente interesante con un personaje complejo, y las relaciones son realmente interesantes. Todo lo que quería hacer era honrar esa historia.

Kravitz agregó que a diferencia de otras películas de superhéroes que a veces pueden llegar a ser puramente comerciales, esta tenía personajes completamente reales y bien escritos. Asimismo, la actriz compartió un poco de su experiencia trabajando en la filmación durante la pandemia por Covid-19.

A veces, con películas realmente grandes, puedes sentir que eres solo un títere y parte de esta gran máquina. Se sintió como una película independiente en la forma en que se puso corazón, alma y pensamiento en el proceso y en cada escena. Fue increíblemente colaborativo. Matt es muy específico. Le tomó un año hacer esto debido al Covid. Estábamos en esta burbuja, realmente en este mundo, y fue una experiencia increíble. Pasar un año de tu vida así, es muy exigente físicamente… Tenía que estar en una forma muy específica, y hay una pandemia. Me ponían un catsuit todos los días a las 7 a.m., trabajaba 12 horas al día y luego volvía a casa y hacía ejercicio. Fue intenso.

