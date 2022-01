Laura Donnelly se une a Gael García Bernal en el especial de Halloween de Marvel, Werewolf by Night

En noviembre del año pasado, se anunció que el actor mexicano Gael García Bernal protagonizaría un especial de Halloween basado en los cómics Werewolf by Night, producido por Marvel Studios para Disney Plus. Los detalles de la trama de este especial sin título aún se desconocen, y hasta el momento lo único que se sabía era del casting de Bernal. Nueva información ha revelado que Laura Donnelly, estrella de la popular serie de HBO, The Nevers, ha sido incluida recientemente en el reparto del proyecto.

Aún no hay información oficial sobre a quién interpretará Donnelly, pero si García Bernal es Werewolf by Night, es posible que veamos a la actriz como Nina Price, quien se convierte en Vampire by Night. Price es la sobrina del personaje Jack Russell/Werewolf by Night y un híbrido de vampiro/hombre lobo. En un principio ya portaba el gen Lycan y sufrió un cambió aún más drástico después de ser mordida por un vampiro.

Este especial para Disney Plus comenzará a producirse en los próximos meses y se integra al MCU después de los programas creados por Marvel en esta misma plataforma: WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96% y Hawkeye - 87%. Este show basado en Werewolf by Night no es el único en camino, Marvel y Disney también tienen otras producciones en proceso como She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight.

Laura Donnelly nació el 24 de junio de 1982 en Irlanda del Norte. Es conocida por su papel principal como Amalia True en The Nevers de HBO. En abril de 2018 ganó el premio a la Mejor Actriz en los Premios Olivier por su actuación en The Ferryman. Hizo su debut en pantalla en el 2005 en el drama Sugar Rush de Channel 4. También es conocida por aparecer en Outlander - 90%, Britannia, The Fall y como personaje principal en la película irlandesa Insatiable de 2008. También protagonizó Best: His Mother's Son, un drama de la BBC sobre la vida de George Best, interpretando a la hermana de Best, Barbara. Protagonizó la obra de Jez Butterworth , The River en el Royal Court Theatre, junto a Dominic West y Miranda Raison. Tiempo después repitió su papel en la producción de Broadway junto a Hugh Jackman.

El actor y productor mexicano, Gael García Bernal, nació el 30 de noviembre de 1978. Es mejor conocido por sus actuaciones en las películas Bad Education - 80%, Diarios de motocicleta - 84%, Amores Perros - 92%, Y Tu Mamá También - 92%, Babel - 69%, Coco - 97% y Viejos - 55%, y por su papel de Rodrigo de Souza en la serie de televisión en streaming de Amazon Studios Mozart en la jungla. García Bernal fue nominado a un premio BAFTA al Mejor Actor Protagónico por Diarios de Motocicleta en 2005, y en 2016 ganó su primer Globo de Oro al Mejor Actor - Serie de Televisión Musical o Comedia por Mozart en la jungla. En 2016, la revista Time lo nombró en la lista anual de las 100 personas más influyentes. En 2020, The New York Times lo colocó en el puesto 25 de su lista de los 25 mejores actores del siglo XXI.

