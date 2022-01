Xolo Maridueña dice que Blue Beetle llegará al corazón de lo que significa ser latinx

La inclusión se ha vuelto uno de los elementos más importantes del cine y la televisión actual, y no sólo se trata de añadir a personajes diversos como personajes secundarios, también de contar las historias que representan a cada cultura; en el caso de los latinos, aunque no se trata de un grupo uniforme con las mismas costumbres, sí comparten valores en común más allá del idioma español, y la nueva película de DC Comics, Blue Beetle, lo demuestra.

De acuerdo con el protagonista, Xolo Maridueña, esta nueva producción de Warner Bros. reflejará lo que significa ser latino, en el sentido más amplio de la palabra. El actor se dio a conocer por su papel de Miguel en la serie Cobra Kai - 95%, estrenada originalmente en YouTube Red pero adquirida por Netflix después de la segunda temporada, y ahora está por unirse a una de las franquicias de superhéroes más exitosas de la historia.

En entrevista con Variety, Maridueña fue cuestionado sobre cuánto español veremos en Blue Beetle, dado que 2021 fue un gran año para la representación latina, por el estreno de películas como En el barrio - 95%, Amor sin barreras - 100% y Encanto - 98%, y esto fue lo que contestó:

No sé de cuánto puedo decir, pero de lo que puedo hablar es del hecho de que lo que realmente va a brillar en esta película es que la experiencia latina no es un monolito. No es una historia única para todos. Ya sea que no hables español o lo hables con fluidez, no eres más latino que otra persona.

Es normal que algunos latinos que han nacido en Estados Unidos, o que emigraron desde muy pequeños, no sepan hablar con fluidez el español, pero lo cierto es que hay valores en común que diferencian a los latinos de la sociedad estadounidense, que es mucho más individualista.

La realidad es que puedes venir de cualquier origen y al final del día todos se unirán para esta misión o lo que sea. La unión familiar es lo que nos hace latinos y el hecho de que vamos a protegernos mutuamente, eso es lo que nos hace latinos, no este idioma. No me malinterpreten, habrá español en la película. Vamos a hablar español; será como si estuviéramos en casa, pero el español no es la única razón para eso.

Blue Beetle fue anunciada en junio 2021 como un estreno exclusivo de la plataforma de streaming HBO Max, pero en diciembre se anunció que sí tendrá estreno en cines, a diferencia de Batgirl. Se espera que el lanzamiento tenga lugar el 18 de agosto de 2023. Antes de esta película, Blue Beetle había aparecido en otros medios como las series animadas Batman: The Brave and the Bold y Young Justice, la película animada Justice League vs. Teen Titans, y la serie live-action Smallville, donde fue interpretado por Jaden Brandt Bartlett.

A la par de este proyecto, el universo cinematográfico de DC sigue expandiéndose con la próxima introducción de Batgirl en su largometraje programado para llegar a HBO Max. También están en desarrollo nuevas cintas para Black Adam, ¡Shazam!, Aquaman y Mujer Maravilla. En 2022 tendremos el estreno de The Flash, donde volveremos a ver a Ezra Miller como Barry Allen / Flash, a Michael Keaton como Batman (30 años después de la última vez que dio vida al personaje) y a Ben Affleck en la que podría ser su última actuación como el superhéroe.

Otro estreno de DC Comics en 2022 que tiene emocionados a los fanáticos es The Batman , cinta protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, la cual no forma parte del universo cinematográfico, pero aún así ha generado mucha emoción y se espera que sea un éxito en taquilla.

