Escritor de Superman ha donado dinero a causas LGBT por cada amenaza homofóbica

Superman: Son of Kal-El es un cómic que ha dado mucho para hablar en los últimos meses, específicamente desde octubre, cuando DC confirmó que Jon Kent, hijo de Clark, es un hombre bisexual. Aunque la mayoría de los fans celebró la noticia e incluso se incrementaron las ventas físicas y online de la publicación, hubo otros que no se lo tomaron bien y enviaron amenazas de muerte al escritor, Tom Taylor. Ante la amarga situación, el artista reacciona de forma pacífica y anuncia que ha donado a la caridad LGBT como una manera de contrarrestar las cosas.

No te pierdas: Naomi presentará una nueva versión de Superman

DC Comics quiso honrar a la comunidad LGBT presentando a un personaje abiertamente bisexual, y qué mejor manera de hacerlo que con un de sus superhéroes más grande. Jon Kent, al igual que su padre, tomó la identidad de Superman y comenzó su camino como el gran líder que está destinado a ser. En el #5 de Superman: Son Of Kal-El somos testigos de cómo Jon sale del clóset y se muestra al mundo con orgullo, estableciendo una relación romántica con Jay Nakamura, un joven reportero de cabello rosado.

La decisión de convertir a Jon Kent en un personaje bisexual hizo enfurecer a algunos en redes, quienes se dirigieron a Taylor a través de DM para enviar amenazas de muerte bastante penosas. El escritor comparte una captura con uno de los incidentes y declara que hizo una donación a una fundación dedicada al apoyo de jóvenes LGBT en nombre de la persona que le escribió el mensaje de odio. Aquí el tuit:

Te invitamos a leer: Ben Affleck estuvo a punto de interpretar a Superman en película descartada de Kevin Smith

Miroslav de Facebook, como tantos antes que tú, hice una donación a Minus18youth en tu nombre.

Miroslav from Facebook, like so many before you, I made a donation to @minus18youth in your name. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/1QNJMEE86i — Tom Taylor (@TomTaylorMade) January 10, 2022

Minus18 es una influyente organización australiana que se dedica a mejorar la vida de los jóvenes LGBT menores de 18 años; en su página oficial podemos leer: “Lideramos el cambio, fomentamos la inclusión social y abogamos por una Australia en la que todos los jóvenes estén seguros, empoderados y rodeados de personas que los apoyen.” Así que con cada nueva amenaza hacia Tom, él se encargará de hacer una donación para que muchas personas de la comunidad LGBT vivan en entornos más seguros y sus voces se hagan escuchar.

Algunos fans de Superman: Son of Kal-El ya están pidiendo que el protagonista llegue a la pantalla chica o grande, pero depende de Warner Bros. hacerlo realidad. A principios del mes pasado, Geekosity reportó que el estudio ya estaba considerando una producción sobre el héroe en HBO Max, sin embargo, se trata de un mero rumor y por el momento no tenemos nada certero. No sería la primera vez que vemos a una figura LGBT de DC en la pantalla chica, el estudio ya nos ha deleitado con varias.

Por otro lado, el camino del actual Superman en el cine no es precisamente brillante. Estamos hablando de la encarnación hecha por Henry Cavill, un actor que parece no tener esperanzas de regresar al Universo Extendido de DC luego de su paso por La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, película que ni siquiera es vista como canónica por Warner Bros. Fuertes rumores de los últimos días señalan que Warner tiene la intención de sustituir a Hombre de acero de Cavill por Supergirl, heroína que aparecerá en The Flash, el siguiente gran estreno del DCEU, ¿se hará realidad? Los fans no están precisamente encantados con la perspectiva. La cinta llegará a los cines el 4 de noviembre.

También puede interesarte: Rumor: Henry Cavill ya está en conversaciones para volver como Superman