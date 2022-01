Andrew Garfield habla sobre la reacción de Sony a las filtraciones de Spider-Man: Sin Camino a Casa

Las mentiras que Andrew Garfield dijo a la prensa sobre su aparición en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% se han convertido en un chiste muy sonado entre los fans de los superhéroes. Ante las entrevistas promocionales de Tick, Tick... Boom! - 93%, los medios no perdieron la oportunidad de cuestionar al actor sobre su no confirmado regreso como el Hombre Araña y él lo negó como los mejores. Ahora, para The Wrap por fin habla sobre el tema y comparte la reacción de Sony al descubrirse la numerosas filtraciones de la película que aparecieron semanas y días antes del lanzamiento.

Marvel Studios siempre ha sido muy bueno al momento de guardar los secretos más profundos de sus producciones, sin embargo, No Way Home estuvo principalmente a cargo de Sony, por lo que la situación se tornó algo diferente. El estudio no pudo evitar la filtración del primer tráiler oficial hace algunos meses y poco después aparecieron algunas imágenes en las que vemos a Andrew Garfield con Tobey Maguire; aunque algunos no quisieron creer que el material era auténtico, hubo otros que ya estaban muy convencidos sobre la llegada del Spider-Verse a la pantalla grande. Para Andrew Garfield fue un poco estresante mantener las apariencias pero siguió las indicaciones de Sony; ellos reaccionaron de forma tajante:

Trabajé muy duro para mantener en secreto que estaba filmando en Atlanta. Todas estas filtraciones estaban sucediendo, y yo estaba como, 'Oh, Dios mío, chicos, ¿qué diablos está pasando? Estoy trabajando muy duro aquí para mantener todo secreto, ¡y luego aparece una imagen mía con Tobey!' Y ellos dicen: 'No, no, vamos a mantenerlo en secreto'. 'Está bien, seguiré negándolo'. Estaba feliz de hacerlo, pero fue mucho trabajo por parte de todos.

El encanto de Spider-Man: Sin Camino a Casa se mantiene entre los fans del personaje. La película ha reunido una sorprendente cantidad de dinero que no se veía desde antes de la pandemia y que tiene a la industria de Hollywood aferrada a una gran esperanza. La presencia de Andrew Garfield fue una de las grandes sorpresas no sólo por la confirmación del Spider-Verse, también por el hecho de que permitió al actor tratar a su personaje de una forma increíble, incluso sugiriendo más aventuras para él en el futuro. Ahora todo mundo quiere ver The Amazing Spider-Man 3 y Sony podría hacerlo realidad en cualquier momento, sólo debemos esperar.

La siguiente película de Sony vinculada al Hombre Araña es Spider-Man: Across de Spider-Verse, secuela directa de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, el éxito de 2018 que se llevó los aplausos de la crítica y el Óscar a la Mejor película animada. Aunque No Way Home ha hecho las cosas bien trayendo el multiverse, la aventura de Miles Morales presentada hace pocos años no ha sido superada por la de Tom Holland, el espíritu y corazón se encuentran muy por encima. La cinta llegará a salas de cine el 7 de octubre de 2022, puedes leer la sinopsis oficial a continuación. ¿Estás preparado para más aventuras junto al héroe arácnido favorito de todo el mundo?

Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora del Oscar Spider-Verse, una aventura épica que transportará al amigable vecindario Spider-Man de Brooklyn a tiempo completo a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spideys. Gente para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido.

