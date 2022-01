Ben Affleck admite que el meme de Sad Affleck le afectó por la impresión que causaría en su familia

Ser una estrella de Hollywood parece el mayor sueño en el mundo, pero los que forman parte de la industria en ocasiones viven una pesadilla, y ese es el caso de Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%), actor que interpretó a Batman en el universo cinematográfico de DC, y poco después de su debut en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% se convirtió en un meme viral, más tarde conocido como “Sad Affleck”. Este meme surgió de una entrevista donde apareció junto a Henry Cavill, este último habló sobre las reseñas negativas que estaba recibiendo el filme, mientras que Affleck miró al vacío, y una persona hizo un zoom hacia su rostro, bajó el volumen del audio y lo reemplazó por la canción “The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel.

Ya en 2017 al ser cuestionado sobre el meme, el actor respondió que había “aprendido la lección” de no hacer entrevistas junto a Cavill donde no dijera nada, aunque eso no impidió que en ese mismo año el meme renaciera por una entrevista junto a Ray Fisher. Ahora, a casi seis años del surgimiento del meme original, Ben habló con Los Angeles Times y dijo que “Sad Affleck” le preocupó por la imagen que sus hijos podían tener de él (vía Daily Mail):

Llegué a un punto donde [la percepción pública] era tan diferente de lo que soy que simplemente dejé de leer y dejé de preocuparme. Pero luego mis hijos lo ven [el meme] y pienso: 'Oh, ¿van a pensar que su padre está fundamentalmente triste o que tienen que preocuparse por mí?'

Gracias a previas entrevistas sabemos que la tristeza de Affleck en el video era genuina, y se debía a que estaba en proceso de divorciarse de Jennifer Garner al mismo tiempo que padecía por su alcoholismo. A eso debemos sumar la presión de interpretar a Batman de la forma correcta, pues los fanáticos son muy exigentes, y a pesar de que Batman vs Superman: El Origen de la Justicia dividió opiniones, su papel dejó una buena impresión entre los fans de DC Comics, mientras que lo ocurrido con Liga de la Justicia - 41% fue simplemente desastroso en todos los niveles; él mismo declaró que esa mala experiencia lo hizo querer dejar atrás el cine de superhéroes.

Por ahora todo indica que Ben Affleck se retirará del papel de Batman después de The Flash, sus más recientes declaraciones parecen confirmarlo, sin embargo, no estamos seguros si esta vez cumplirá su palabra, ya que en 2020 y en los primeros meses de 2021 aseguró que ya se había retirado del papel y más tarde regresó como Batman para escenas adicionales en la La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y en The Flash.

Los fans han estado pidiendo su regreso en redes sociales con el hashtag #MakeTheBatfleckMovie, debido a que The Batman iba a ser una película en solitario de Affleck, ambientada en el anterior universo cinematográfico de DC, el que ahora los fans llaman SnyderVerse. Al menos sabemos que Zack Snyder sí quiere continuar su proyecto, pero el regreso del actor para interpretar a Batman está en duda.

No obstante, no todas son malas noticias, los fans de Ben Affleck podrán seguir disfrutando del actor en sus nuevas películas; en 2021 estuvo en El Último Duelo - 86% y The Tender Bar - 53%, y este 2022 lo veremos en Deep water. En cuando al cine de DC Comics, hay varios proyectos en desarrollo con nuevos y viejos superhéroes. The Flash introducirá a Supergirl y traerá de vuelta al Batman de Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%). También podremos disfrutar de Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) como el Hombre Murciélago en The Batman, dirigida por Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%).

