Fan edita tráiler de The Batman y reemplaza al Acertijo de Paul Dano con Jim Carrey

Si todo sale bien y no se presenta ningún retraso, The Batman , cinta protagonizada por Robert Pattinson, llegará a los cines en el mes de marzo. Hasta ahora, un par de tráilers de la película han sido lanzados y estos han logrado llamar la atención del público de una manera espectacular, haciendo que miles ya se encuentren ansiosos por ver a este nuevo Batman en acción. La emoción ante la espera ha sacado lo mejor de algunos fanáticos, y uno de ellos, bastante talentoso con la edición, transformó uno de los avances del filme, sustituyendo al villano en turno por el mismo villano, pero interpretado por un actor diferente.

El Acertijo es quien antagoniza esta historia del Caballero de la Noche, y será Paul Dano quien interprete este papel. Hace algunos años, este villano también hizo de las suyas en Batman Eternamente - 41%, la tercera entrega de la saga de Batman de Tim Burton, esta vez dirigida por Joel Schumacher. El aclamado actor Jim Carrey fue El Acertijo de esta cinta de 1995, y gracias a su inmenso talento y carisma, logró dar vida a este malhechor de una forma brillante y alocada.

El usuario de Twitter @MatthewHighton compartió su maravillosa y divertida edición del tráiler de The Batman de Pattinson en donde vemos a Jim Carrey en lugar de Paul Dano como el famoso Riddler. Te dejamos la publicación con el video a continuación:

I put Jim Carrey's Riddler into the new Batman trailer. pic.twitter.com/8tu0d5OnZO