Batgirl: fotos del set aparentemente confirman que Robin es parte del DCEU

La próxima cinta de DC Films, Batgirl, aún no tiene una fecha exacta de estreno y lo único que se sabe es que alcanzará las salas de cine este 2022. La película está basada en el personaje de DC Cómics Barbara Gordon/Batgirl y es producida por DC Films y Burr! Producciones para el popular servicio de streaming HBO Max. Esta entrega dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah a partir de un guión de Christina Hodson pretende ser parte del Universo Extendido de DC. Además de tener a Leslie Grace como Barbara Gordon, el reparto incluye a otros aclamados actores tales como J.K. Simmons, Brendan Fraser y Michael Keaton, quien regresará como Batman.

El día de hoy, las fotos del set de Batgirl en Glasgow arrojaron un primer vistazo a la estrella Leslie Grace como Barbara Gordon, pero esto no fue lo único interesante de aquellas imágenes de la filmación, entre ellas se encuentra una que sin duda asombrará a la mayoría, ya que muestra evidencia de que posiblemente veamos al querido compañero de Batman, Robin, dentro del DCEU muy pronto. En la foto se puede apreciar un mural con este famoso dúo, aparentemente confirmando que Robin es parte de este universo. Te dejamos la imagen a continuación:

Hold on a second! The mural is of the Dynamic Duo, #Batman & Robin! 🦇 #Batgirl



[📸 Andrew Milligan/PA Wire] pic.twitter.com/hmUjgFqFSw