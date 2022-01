The Batman: Warner Bros. está considerando retrasar el estreno de la película, otra vez

The Batman es la siguiente gran película de DC en Warner Bros. y los fans están muy al pendientes de todas las novedades. De acuerdo con el calendario oficial, ya faltan menos de dos meses para lanzamiento, sin embargo, las cosas podrían cambiar para mal. Nuevas declaraciones de Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, sostienen que la empresa está considerando retrasar la fecha de estreno para The Batman ahora que se ha visto un repunte en los casos de Covid-19 en Estados Unidos. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Para el infortunio de mucho, The Batman debió llegar a salas de cine el 25 de junio del año pasado, no obstante, por esos tiempos Warner no se sentía segura respecto al éxito en taquilla; envió la fecha hasta 2022 y ahora vuelve a presentarse un nuevo escenario fatal para quienes esperan el lanzamiento en el día ahora acordado. En entrevista con Puck, el ejecutivo señala que la empresa se siente tranquila respecto al estreno, pero también menciona que están vigilando muy de cerca la situación del Covid-19, sugiriendo que si las cosas no marchan bien se podrían tomar algunas decisiones importantes:

Ciertamente estamos prestando atención a todo lo que sucede con Ómicron. Nos sentimos bien acerca de la fecha en este momento. Vamos a estudiarlo día a día.

Los últimos estrenos de Warner Bros. vinculados a los personajes de DC fueron La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y El escuadrón suicida - 91%, la primera ni siquiera está considerada como evento canónico del DCEU y la segundo no destacó precisamente bien en taquilla. Mientras que Marvel Studios tuvo un 2021 repleto de éxitos y progresos en sus historias, las producción de DC en la pantalla grande se han visto marcadas por la polémica, el fracaso o las críticas severas; muchas de las decisiones tomadas por los ejecutivos de la empresa no tienen satisfecho al público.

The Batman es una historia completamente independiente del DCEU y justo ahí podría estar la fuente de su éxito en los siguientes meses. Guasón es un claro ejemplo de lo anterior. La producción de origen para el Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, no contó con la bendición ni confianza de Warner, ni siquiera con todo el presupuesto, pero demostró estar por encima de las expectativas y en salas reunió más de mil millones de dólares. Ante el gran hype producido por The Batman, las cosas podrían salir muy bien, tan sólo es necesario que Warner no cometa los típicos errores que han dejado a sus películas de superhéroes en el ridículo.

Robert Pattinson interpretará a Bruce Wayne en The Batman, poniéndose en los zapatos de una encarnación joven del personaje. De acuerdo con la sinopsis oficial, el héroe lleva tan sólo dos años en su puesto como guardián nocturno de ciudad Gótica, sin embargo, pronto se encontrará con algunos terrores y peligros que exigirán lo mejor de sí mismo. En el camino contará con algunos aliados como Selina Kyle, Alfred Pennyworth y el comisionado Gordon, sin embargo, podrían no ser suficientes para salir adelante en la nueva campaña contra la villanía.

La información oficial sostiene que The Batman llegará a salas de cine el 4 de marzo, pero tendremos que seguir observando la situación de la pandemia, esperando que las cosas no se tornen más problemáticas y que la película tenga la oportunidad de estrenarse en el tiempo señalado. El caballero oscuro volverá para convertirse en el ídolo de millones a través de un nuevo rostro y una nueva historia.

