Naomi presentará una nueva versión de Superman

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que WarnerMedia pondrá a la venta el famoso canal de The CW, donde se han estrenado varios de los títulos más populares de DC, y eso ha causado muchas dudas entre los admirados de series como The Flash - 77% o Legends of Tomorrow - 100%. Mientras en el cine las adaptaciones de estos superhéroes siempre se vieron envueltas en conflictos y controversias, los proyectos para televisión lograron consolidarse entre los fans gracias a que eran más ligeros y accesibles para todo público, conocedor o no de los cómics. A pesar de esta situación, el canal todavía tiene ideas para explotar y Naomi intentará ser una de las renovaciones más importantes para la marca.

Con el final de Supergirl - 100% quedó un vació para las protagonistas femeninas. The Flash - % sigue su curso al igual que Legends of Tomorrow - 75% y Batwoman - 73%, títulos que ya cuentan con fanáticos leales, mientras que Superman and Lois - 90% se convirtió en un éxito inesperado gracias a la química de sus protagonistas. De hecho, para muchos que se han dado la oportunidad de ver esta serie, el trabajo de Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch representa una de las mejores adaptaciones de los famosos personajes. Algo interesante de todos estos programas es que estaban unidos dentro de un mismo universo, algo que costó mucho trabajo lograr en la gran pantalla. Es así que los espectadores pudieron disfrutar de varios eventos donde aparecían todos juntos, como Crisis on Infinite Earths. Sin embargo, parece que The CW intentará algo distinto para su próxima idea,

Desde hace tiempo sabemos que DC estaba interesada en adaptar a Naomi McDuffie, más conocida como Powerhouse, y al final se decidió desarrollar una serie para tener a una nueva protagonista femenina. El personaje es nuevo en los cómics, y en general se asume que fue creado para poder llevarlo a la pantalla de un modo u otro. Se trata de un personaje con muchísimo poder en su interior, mismo que puede aprovechar para crear proyecciones, defensas y golpes. De igual forma, la protagonista cuenta con las clásicas habilidades de fuerza y resistencia sobrehumana.

The CW estrenará Naomi el 11 de enero y algunos seguidores esperaban ver aquí a Hoechlin, pues el héroe es importante para la historia de este personaje. El asunto es que la dirección de esta serie no permite que el actor regrese a ese papel, así que tendremos una nueva versión de Superman, aunque todavía no sabemos en qué momento aparecerá o si será una figura central sin rostro como alguna vez lo fue en Supergirl.

Naomi será protagonizada por Kaci Walfall, quien en una reciente entrevista con Good Day Sacramento (vía ComicBook.com) explicó la decisión de alejarse de este Superman:

Creo que Naomi existe en su propio universo, así que Tyler Hoechlin, quien interpreta a Superman en Superman & Lois no estuvo en el set, pero estoy emocionada de que los fans vean esta versión de Superman, en especial en el primer episodio.

Esto no es tan raro para aquellos que conocen la historia de Naomi. En los cómics, el personaje es de otro universo donde el mundo sufrió una catástrofe por el abuso de recursos que promovió la aparición de un nuevo tipo de energía radioactiva. Este evento cambió la vida de 29 personas, que al ser expuestas a esta radiación obtuvieron poderes especiales, considerados cercanos a los de los dioses. Naomi es producto de la unión de dos de estos seres y cuando su vida corre peligro sus padres deciden mandarla a otra versión del planeta Tierra, donde es adoptada e intenta llevar una vida relativamente normal.

Esta serie es producida por Ava DuVernay, cuyo primer acercamiento a DC fue una adaptación de The New Gods que finalmente fue cancelada. La directora no quiere recurrir a los multiversos y los crossovers tan rápido y mientras promocionaba la serie aseguró que nada de eso pasará en la primera temporada. La idea es establecer a Naomi de manera independiente para que siga su propio camino como heroína. Ahora que sabemos que Superman sí tendrá una aparición será cuestión de ver cómo lo harán funcionar para que las ideas y expectativas del público sobre este personaje no opaquen a la protagonista.

