Como muchas otras series originales de HBO, Game of Thrones - 59% logró posicionarse como uno de los proyectos más arriesgados e interesantes de la televisión cuando se estrenó en 2011. La historia basada en las novelas de George R.R. Martin establecía el ambiente perfecto para los conflictos políticos, la violencia y la sorpresa, y aquellos que no estaban familiarizados con la obra original se sorprendían gratamente semana tras semana. Sin embargo, el recorrido final del show no fue lo que muchos fans esperaban y el cierre terminó por convertirse en uno de los más odiados por el público. Peter Dinklage, quien dio vida a Tyrion no ha dudado en compartir su opinión sobre esta desmedida reacción de la audiencia.

La serie se estableció como uno de los mejores títulos de la historia, uno que además no temía presentar momentos violentos que añadían a la complejidad y el desarrollo de los personajes. El problema inició cuando el creador de la saga no terminó las novelas como se esperaba y el programa alcanzó lo ya publicado. Aunque David Benioff y D.B. Weiss conocían el final porque estaban en constante contacto con Martin, ellos tuvieron que tomar las riendas de la historia, considerando además todos los cambios que ya habían hecho a lo largo de los años.

Se puede decir que el final no agradó prácticamente a nadie, pero también se puede debatir que el problema no es cómo termina la historia de cada personaje, sino lo apresurado que fue. Las últimas dos temporadas, además de tomar más tiempo de lo usual para escribirse y filmarse, contaron con pocos episodios para establecer los últimos momentos de los protagonistas. Sea como sea, los últimos capítulos se convirtieron, para la gran mayoría, en un ejemplo de cómo no debe terminarse una serie y lo fácil que es derribar el estatus que ganó.

Peter Dinklage, quien se encuentra promocionando Cyrano - 90%, no puede evitar las constantes preguntas sobre Game of Thrones. Después de todo, su aparición en el show lo lanzó a la fama. El multipremiado actor ha hablado en más de una ocasión sobre el final y considera que los fans exageran y que si no les gustó simplemente deberían pasar la página en vez de quedarse con la frustración.

En una nueva entrevista con The Sunday Times (vía Variety), el actor explica que trató de ignorar los comentarios negativos sobre el final, mismo que considera era imposible que fuera del gusto de todos:

Tratas de evitar [los parloteos], pero es imposible. Los fans te lo recuerdan diariamente. Tienen un conocimiento profundo, pero si alguien ama algo tienen una versión sobre eso en su cabeza, así que recibimos críticas desde antes. Luego, cuando ya estábamos por irnos, nos criticaron de nuevo porque no querían que nos fuéramos. Algunos se enojaron. Pero si apelas a todo el mundo estás haciendo algo mal. Y ofendimos a muchas personas.

No hace mucho, Dinklage defendió el final de GoT al decir que la verdadera molestia del público es porque no existió un final feliz para la bella pareja protagonista. Estos comentarios volvieron a levantar la furia de algunos fans, quienes explicaron que la frustración venía de la baja calidad con la que se escribió la última temporada. Dicho esto, el actor se mantiene contento con el programa y los guiones con los que trabajó:

Cada temporada recibíamos 10 guiones desde el inicio, como una novela. Yo los leía vorazmente. No para averiguar si mi personaje moría, sino para disfrutarlos. Realmente fue una gran alegría.

Peter Dinklage también agradece la oportunidad que la serie significó para su carrera. Su personaje es considerado uno de los más inteligentes, carismáticos e interesantes de GoT, y también sigue siendo uno de los favoritos de los seguidores. En momentos de frustración, el público se niega a perdonar, y muchos aseguran que el último episodio destruyó absolutamente toda la reputación de este título. Sin embargo, tal vez con el paso de los años se pueda reevaluar esta opinión. Después de todo, George R. R. Martin todavía nos debe un final para compararlo con el de la serie.

