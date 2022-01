Encanto es un fracaso en China

Encanto - 98% es la más reciente película animada de Disney y es un completo éxito en la plataforma de Disney Plus. La gran empresa del ratón presume de un nuevo triunfo en sus estudios y todo el mundo habla de él, en especial ahora que acaba de ganar un Globo de Oro. Pero no todo es miel sobre hojuelas para la historia de la familia Madrigal pues, de acuerdo con nueva información de Variety, la cinta llegó a China y se ha convertido en el más reciente fracaso de Hollywood. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

La premisa de Encanto es sencilla y muy efectiva. Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia del lugar ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, sin embargo, Maribe es la única integrante que se quedó sin su correspondiente habilidad. Cuando Mirabel descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única normal de la casa, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.

Este 7 de enero, Encanto llegó a salas de cine en China, no obstante, las cosas no están resultando bien. La información de Variety revela que la película animada solamente logró recaudar US $3.22 millones en su primer fin de semana, muy por debajo de lo alcanzado en Estados Unidos. El portal informativo sostiene que Encanto podría llegar hasta los US $7 millones durante toda su estancia en China, lo que la transformaría en un auténtico fracaso para el estudio, al menos en ese país.

Aunque de diferentes ramas de los estudios Disney, Encanto es muy similar a Coco - 97%, la otra película animada del ratón cuyo bastión más fuerte es la representación latinoamericana. Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes para el viaje de Miguel en China, pues la cinta se convirtió en todo un éxito con US $189 millones recaudados en 2017, popularizando la cultura mexicana en aquel país y llenando los bolsillos de The Walt Disney Company. Por supuesto que aquellos eran otros tiempos y no existía la pandemia de coronavirus que ahora tenemos. Aunque Encanto lleva US $216 millones en la taquilla global, su forma de distribución más popular sigue siendo a través de Disney Plus.

El éxito de Encanto en streaming puede verse en los números que sus canciones están haciendo en otras plataformas. Basta echar un vistazo al clip de “We don’t talk about Bruno”, probablemente la canción más popular de toda la película, con más de 52 millones de reproducciones en YouTube. Aunque su hermana “Dos oruguitas” estuvo nominada a los Globos de Oro este año, recientemente perdió contra “No time to die” de Billie Eilish en la categoría a Mejor Canción en película dramática. Más que su historia, en la que parece no haber un conflicto real, la verdadera joya de Encanto es su apartado musical y los fans lo están celebrando.

La magia de Encanto sigue llenando las redes sociales, así como la plataforma de Disney Plus, cinta que busca honrar lo mejor de la cultura colombiana, ofreciendo un panorama diverso en el que pueden verse representados los latinoamericanos en Estados Unidos, finalmente, la película está hecha para ellos. La gran compañía de entretenimiento sigue adelante con su misión de contar historias sobre minorías, comprometidos con la diversidad y la inclusión.

