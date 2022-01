The Batman: se confirma una segunda identidad secreta para Bruce Wayne

Los días pasan y poco a poco nos acercamos al estreno de The Batman , una de las películas más esperadas de 2022 que tiene a los fans al borde de sus asientos. Luego de fallos irremediables con el caballero oscuro del Universo Extendido de DC, Warner Bros. autorizó el desarrollo de una película que introdujera a una encarnación del personaje completamente independiente de la saga mencionada. Ahora, nueva información de la película revela que el nuevo Bruce Wayne tendrá una segunda identidad, algo que ya se venía especulando desde el lanzamiento del primer tráiler en 2020.

La historia de Batman es conocida por todo mundo y jamás nos aburre. El heredero Wayne podrá tener muchas versiones, pero todas y cada una logran llamar la atención hasta cierto punto, convirtiéndolo en uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos. A través de una nueva línea de figuras de acción reportada por Collider y distribuida por McFarlane Toys, se revela que Bruce Wayne no sólo será Batman, también tendrá otra identidad conocida como El Vagabundo (The Drifter), una alternativa de vigilante que se pasea por las calles de ciudad Gótica en su motocicleta. portando ropa oscura y, en general, una apariencia descuidada. Aquí las descripción oficial.

Bajo la apariencia de The Drifter, Bruce Wayne es capaz de infiltrarse en las multitudes de Gotham City a nivel del suelo sin revelar su verdadera identidad.

Incluso en 2022, cuanto ya hemos visto tantas películas, series, cómics, videojuegos y más de Batman, el encanto del personaje no decae y el público ya quiere ver la nueva iteración. El rodaje de la película sufrió graves inconvenientes debido a la pandemia de coronavirus y otros incidentes entre los artistas principales, no obstante, las cosas se desarrollaron más o menos como es debido y muy pronto seremos testigos del siguiente gran viaje del héroe en la pantalla grande.

Robert Pattinson encarnará al nuevo Batman y los fans confían en que hará un buen trabajo. Aunque en un principio existió algo de reticencia debido a trabajos previos del actor (estamos hablando de la saga iniciada con Crepúsculo - 48%), Pattinson ha demostrado en años posteriores que su trabajo de interpretación ha mejorado mucho y ha llegado un punto en su evolución en el que es digno de reconocimientos mayores. Con The Batman se ha echado una gran responsabilidad sobre los hombros, por lo que será interesante descubrir si es capaz de manejar la presión y las expectativas

Tras un par de retrasos importantes, The Batman llegará a salas de cine el próximo 4 de marzo para seguramente convertirse en una de las películas más taquilleras del año. Algunos sospechan que la entrega podría tener una nueva fecha debido al creciente número de contagios por las nuevas variantes de Covid-19, sin embargo, Warner no ha dado pistas de que algo así pasará. A continuación te presentamos la sinopsis oficial de The Batman, ¿listo para la gran aventura?

Dos años de rondar las calles como Batman y de infundir miedo en el corazón de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gótica. Con sólo un puñado de aliados, Alfred Pennyworth, James Gordon, entre la red corrupta de oficiales de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino pone en su mira a la élite de Gótica con una serie de sadistas eventos, un sendero de pistas envía al mejor detective del mundo a una investigación por el mundo criminal.

