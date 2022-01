Thor: Love and Thunder | Nueva filtración revela la sorprendente armadura de Thor

El estreno de Thor: Love and Thunder está cada vez más cerca y poco a poco nos enteramos de interesantes novedades que fascinan a los más apasionados de Marvel Studios. A través de redes sociales se ha liberado una interesante imagen que ofrece un vistazo a lo que parece ser la próxima indumentaria del dios del trueno, una armadura bastante diferente a las que hemos visto en el pasado y que le concede un nuevo giro al personaje. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Aunque ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos a Thor en la pantalla grande, podemos asegurar que se trata de uno de los Vengadores favoritos de los espectadores. Chris Hemsworth se ganó el corazón del público desde 2011 y los años siguientes le han traído fama y fortuna, mayormente gracias al Universo Cinematográfico de Marvel. Thor: Love and Thunder es su nuevo trabajo en la saga y un póster filtrado de origen desconocido, pero compartido en redes sociales y por Comicbook, no muestra la poderosa armadura que lo veremos usar en las batallas que están por venir; incluso lo que adquirirá Jane Foster, la otra gran protagonista interpretada por Natalie Portman.

Leaked poster shows new Thor and Jane Foster armour, plus a potential new Black Panther 👀 pic.twitter.com/tvYlJLldkq