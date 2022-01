Spider-Man: Sin Camino a Casa supera los USD$1.5 mil millones en la taquilla mundial

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% ha cumplido poco más de tres semanas en la cartelera mundial y sigue siendo la sensación entre los espectadores. La reunión de tres universos que, hasta hace dos años parecía inimaginable, sucedió y de qué manera. Algunos la calificarán como una cinta repleta de fan service, pero es innegable que para una gran respuesta se debieron hacer bien muchas cosas; al menos la forma de reunir a tres franquicias se manejó con bastante cuidado.

Desde el lanzamiento del teaser tráiler de la cinta, la euforia incrementó notablemente, y cuando llegó el momento de la preventa de boletos, en varias partes del mundo las plataformas colapsaron. Desde su primer día de proyección, en México desde el 15 de diciembre, la cinta comenzó a romper varios récords entre los que destacó por convertirse en la segunda película con el mejor fin de semana de apertura de todos los tiempos.

Con las semanas que aún le quedan en cartelera seguramente seguirá superando sus propias expectativas y ya está en camino para convertirse en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos a nivel mundial. Hasta el momento ya se encuentra en el octavo lugar superando a Los Vengadores - 92%, Avengers: Era de Ultrón - 75%, Rápidos y Furiosos 7 - 79% y Frozen 2 - 80%. Lo que más ha sorprendido a propios y extraños, es que en China aún no se estrena la película.

China es, quizá, el país más importante cuando de recaudación mundial se trata, sobre todo si se habla de superproducciones de esta talla, lo que significa que Marvel Studios ya no tendrá que preocuparse por esos ingresos, aunque no le vendrá nada mal sumar otros millones. De acuerdo a lo que comparte Comic Book, la cinta dirigida por Jon Watts ya ha superado los USD$1.5 mil millones a nivel mundial.

Será difícil que pronto alguna otra cinta sobrepase el impacto que está teniendo la tercera película en solitario de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, incluso se ve difícil que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que es la próxima entrega de Marvel en la pantalla grande, se acerque a lo que ha generado hasta ahora el superhéroe arácnido. Aunque ya comenzaron a soltar algunos rumores que pondrán muchas miradas sobre ella, algo que también se ha convertido en una estrategia de marketing bastante funcional.

Hasta el momento es incierto si habrá una próxima secuela o para cuándo llegará, a pesar de que la cinta dejó varios cabos sueltos y el mismo Kevin Feige ha asegurado que quieren continuar haciendo más películas con Holland. Cabe mencionar que una de las principales razones por las que el impacto en taquilla de No Way Home está por los cielos es el regreso de algunos personajes importantes en las películas anteriores sobre Spider-Man.

Además de haber tenido de vuelta a Willem Dafoe como el Duende Verde, a Alfred Molina como Doctor Octopus, a Jamie Foxx como Electro y las pequeñas intervenciones de Thomas Haden Church como Sandman y Rhys Ifans como Lizard, la producción se dio el lujo de regresarle sus trajes a Tobey Maguire y Andrew Garfield dando como resultado un nostálgico encuentro. Después del éxito del regreso de estas dos últimas estrellas, muchos han esperado que pronto tengan nuevas películas en solitario.