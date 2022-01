The Batman: Halle Berry tiene una advertencia para Zoë Kravitz sobre ser Catwoman

Zoë Kravitz fue elegida para interpretar a la nueva Catwoman en The Batman y los fans quedaron satisfechos con la decisión. La actriz de 33 años se pondrá en las garras de Selina Kyle y acompañará a Bruce Wayne en su travesía hacia nuevos peligros. Halle Berry, quien interpretó a una reinterpretación del personaje en Gatúbela, ofrece una advertencia muy importante para Zoë ahora que la película se encuentra muy cerca de su estreno formal en salas de cine. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Gatúbela - 9% se estrenó en 2004 y narra la historia de Patience Philips, una mujer que trabaja como diseñadora gráfica para una empresa de cosméticos dirigida por el despótico George Hedare y su esposa, la supermodelo Laurel. Por casualidad descubre un terrible secreto sobre un revolucionario producto de belleza que está a punto de ponerse a la venta y es eliminada por unos sicarios. Sin embargo, vuelve a la vida con unas cualidades y una fuerza extraordinaria, convirtiéndose en Catwoman y preparando su venganza con la ayuda de una investigadora muy especial.

Aunque la película resultó en un fracaso de taquilla y fue destrozada tanto por la crítica y los fans, Halle Berry no se arrepiente de ella puesto que en su momento recibió un gran salario que le permitió sacar adelante a su familia. Ahora que el tiempo ha pasado y una nueva Gatúbela hará su aparición en la pantalla grande, Halle tiene algo para decir a Zoë Kravitz (vía Variety):

Solo le diré, prepárate, es posible que vengan por ti, pero no dejes que eso afecte tu interpretación sobre quién crees que podría ser Catwoman. Personalmente, creo que será una maravillosa Catwoman.

Cuando los medios de comunicación informaron sobre la selección de Kravitz como Selina Kyle, los comentarios fueron positivos en general. La talentosa actriz interpretará al interés amoroso del protagonista, luego de que Anne Hathaway tomara el papel hace varios años durante su intervención en El Caballero de la Noche Asciende - 87%. Zoë Kravitz promete una actuación de gran fuerza junto con el resto del elenco que dará sentido a The Batman.

Ante el relativo fracaso del Batman presentado anteriormente en el DCEU, Warner Bros. se ha inclinado por la invención de uno nuevo, otro rostro para él y para todos sus aliados y enemigos. Hoy más que nunca, este Bruce Wayne necesita triunfar entre la crítica y los espectadores. Podemos decir que todavía no existe ninguna franquicia de Batman capaz de pasar por encima de la trilogía presentada varios años atrás, pero esperamos que la siguiente adaptación se le compare con éxito.

The Batman se perfila como uno de los grandes éxitos del Caballero Oscuro, un triunfo para Warner Bros. y otra interpretación memorable para Robert Pattinson, estrella que ha sabido consolidar su figura en la industria del entrenamiento. La película contará con muchos personajes famosos de los cómics, en su mayoría villanos, quienes se encargarán de hacer la vida imposible para nuestro protagonista. ¿Qué clase de conflictos tendrá que enfrentar y resolver el nuevo Batman de Warner Bros.? Esperamos que la película abarque temas nunca antes explotados por las aventuras en la pantalla grande del personaje.

El elenco de The Batman está compuesto por nombres de gran peso. Además de Robert Pattinson (Bruce) y Zoë Kravitz (Gatúbela), veremos a Jeffrey Wright (Comisionado James Gordon), Paul Dano (El Acertijo), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (El Pingüino), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson). Se estrena el 4 de marzo.

