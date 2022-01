Ben Affleck estuvo a punto de interpretar a Superman en película descartada de Kevin Smith

La experiencia de Ben Affleck en el cine de superhéroes ha sido un poco turbulenta, de eso podemos estar muy seguros. El actor de 49 años interpretó a Batman durante algún tiempo, sin embargo, esta encarnación del personaje atravesó numerosos altibajos que finalmente han provocado su despedida para la próxima cinta de The Flash. Pero tal vez el camino de Affleck hubiera sido muy diferente. En una reciente entrevista con Yahoo, Kevin Smith revela que quiso a Ben como Superman en una película suya descartada en DC.

No muchos actores tienen la oportunidad de interpretar a Superman en la pantalla chica o grande, pues es necesario cumplir con algunos criterios bastante exigentes. A lo largo de la historia hemos observado a relativamente pocos actores dando vida a Clark Kent, algunos con menos suerte que otros debido a condiciones específicas, pero en los años noventa Kevin Smith pensó que, tras colocar a Ben en su película Jóvenes Modernos - 55%, sería buena idea tenerlo como Superman para la cinta en la que ya estaba trabajando, Superman Lives, al menos en el guión. Aquí sus recientes declaraciones para la prensa:

Lo estaba escribiendo para Affleck, estaba muy inspirado por Mallrats porque mi Lex Luthor era Michael Rooker y mi Superman era Ben. Ben se estaba haciendo más famoso, creo que lo acababan de contratar para Armageddon, así que pensé 'podría ser una estrella de cine legítima'. Él tiene el cabello oscuro, yo soy tan poco creativo que digo 'Ben tiene cabello oscuro, Superman tiene cabello oscuro. Ben es alto.'

No podemos negar que Ben Affleck tiene el “look” requerido para interpretar a Superman, no obstante, las cosas terminaron siendo muy diferentes. El guión de la película pasó a manos de Tim Burton, quien fue elegido como director; el cineasta incluso seleccionó a Nicolas Cage para el rol y de ahí viene el famoso material en el que podemos ver al actor con un traje del personaje. Por supuesto que conocemos el resto de la historia, la producción fue puesta en pausa y poco a poco los creativos se fueron retirando hasta dejar morir la cinta. Jamás salió a la luz.

En su entrevista con Yahoo, Kevin Smith continúa defendiendo la corpulencia de Ben Affleck y sus grandes virtudes para interpretar a Superman, vinculándolo con Michael Rooker para formar su perfecto dúo Superman/Lex Luthor. Puedes leer el resto de sus declaraciones a continuación:

Esa era la situación, tal vez con Affleck no se nota en las películas, pero es un jodido gigante, como si estuviera construido para ser un superhéroe, construido como una figura de acción gigante, particularmente por la altura. Y luego también tiene músculos. Así que en mi cabeza y corazón, siempre fueron Ben y Michael Rooker, que es una reunión extraña de Mallrats.

Hubiera sido muy interesante ver a Ben Affleck como Superman, pero definitivamente no lo tendríamos como Batman en el presente. El actor está a punto de regresar en The Flash, cinta que pretende ser su aparición final como el guardián de ciudad Gótica. Los rumores sostienen que Batgirl tomará su puesto en la Liga de la Justicia y que las cosas están a punto de cambiar para siempre en el Universo Extendido de DC, perspectiva que no tiene del todo conformes a sus fans. De acuerdo con la información oficial, The Flash se estrena en salas de cine el 4 de noviembre. Mientras tanto, los fans de Bruce Wayne siguen esperando a la nueva encarnación del personaje con The Batman , cinta que se lanzará el próximo 4 de marzo.

