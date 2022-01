Anya Taylor-Joy muestra un vistazo a su entrenamiento para Furiosa, de George Miller

Al parecer, la actriz Anya Taylor-Joy no se ha dado mucho tiempo para descansar entre papel y papel, porque continúa trabajando arduamente en uno de sus próximos proyectos. Si bien es cierto que desde más joven ya había llamado la atención de la audiencia, así como de sus colegas, gracias a su destacada participación en el papel estelar del filme La Bruja - 91%, de Robert Eggers, cada uno de sus siguientes pasos ha sido, generalmente, una gran acierto para su carrera. En la memoria reciente del público aún está su rol como Casey Cooke en Fragmentado - 75%, y después en Glass - 45%, además de sus apariciones en la serie de televisión Peaky Blinders. Los superhéroes no le son ajenos y ya interpretó a Magik en Los Nuevos Mutantes - 62%, que desafortunadamente pasó por muchas dificultades. y continúa sumando triunfos.

Algo que definitivamente la convirtió en la "actriz del momento" fue su rol principal en Gambito de Dama - 93%, uno de los recientes éxitos televisivos de Netflix que además brilló en los recientes premios Emmy. Aunque ella no se pudo llevar ese premio, sí que lo hizo en los Globos de Oro, los premios del Sindicato de Actores y en los Critics' Choice, pero también se ganó la atención de todo el mundo en lo que es el presente y futuro de su carrera. Recientemente la vimos en El misterio de Soho - 89%, de Edgar Wright, una película que debió estrenarse mucho antes pero no lo hizo debido a la pandemia, lo que nos lleva a pensar si habría cambiado en algo el estatus actual de Taylor-Joy. De hecho, gracias a este proyecto se pudo anotar otro muy importante: la oportunidad de interpretar a Furiosa.

Así es, Anya Taylor-Joy interpretará una versión más joven del papel icónico iniciado por Charlize Theron en Mad Max: Furia En El Camino - 97% de 2015, y reveló en una entrevista de agosto del año pasado, con Los Angeles Times, que ha estado empezando el proceso para aprender a realizar maniobras de alta velocidad. Esto es porque ella quiere hacer la mayor parte posible de las acrobacias al volante de las que es capaz su personaje. Como recordarán, en la película de George Miller es Furiosa quien pasa gran parte de sus escenas conduciendo un vehículo en algunas de las mejores escenas de acción que ha visto el cine en los últimos años.

La doble de acción de Theron, Dayna Grant, fue quien realizó las acrobacias en Mad Max: Furia en el Camino según lo que cuenta Collider, habiendo hecho previamente acrobacias para películas como Mujer Maravilla 1984 - 76% y Blancanieves y el Cazador - 48%. Si bien es probable que Taylor-Joy tenga un doble de riesgo para algunas de las tomas de la precuela, aún es emocionante que esté dispuesta a asumir algo por sí misma. Ella está trabajando en estrecha colaboración con el equipo de especialistas de Miller en el proyecto, aunque los detalles se mantienen ocultos en este momento.

Hace poco se dio unos días de descanso entre tanto proyecto, en los que finalmente regresó a Argentina, algo que al parecer no había hecho desde la pandemia y fue motivo de inmensa alegría de sus fans, incluyendo a aquellos que se toparon con la actriz en persona. Pero volvió rápidamente a su intenso entrenamiento, del cual compartió algo en Instagram, donde en un video se puede observar una maniobra realizada por un vehículo que va a alta velocidad. Asumimos que se trata de ella, pues es Taylor-Joy quien ha estado entrenando para poder hacer las escenas.

Taylor-Joy se mantiene ocupada estos días. Aparte de Furiosa, ya filmó The Northman, nuevamente de Robert Eggers, el próximo proyecto de David O. Russell, una comedia negra llamada The Menu, Laughter in the Dark de Scott Frank, uno de los principales responsables de Gambito de Dama, y ha vuelto a hacer equipo con Eggers para su seguimiento, una nueva versión de Nosferatu - 97%. Cada uno de estos proyectos suena tan distinto y único y, sin duda, desarrollará su currículum más de lo que ya está. Su carrera no muestra signos de desaceleración y algo nos dice que tampoco lo hará el lugar donde guarda sus premios.

