Bill Murray podría haber confirmado que será un villano en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

El 2021 cerró de manera excelsa para Marvel Studios, y es igual de significativo su inicio en el 2022. Aunque el año pasado tuvo complicaciones con el estreno simultáneo de Black Widow - 87%, con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% dejó claro que los lanzamientos exclusivos en cines son siempre la mejor opción. Eternals - 58%, a pesar de ser una cinta esperada por los fans de los cómics de Marvel no tuvo la mejor recepción ni por la audiencia ni por la crítica, pero en diciembre se volverían a coronar como los reyes de la taquilla con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%.

Sin embargo, Marvel y Disney no pueden conformarse con el gran éxito del joven arácnido, aún hay muchas cintas y series pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel que están en camino. A pesar de que se han enfrentado a algunos retrasos en sus estrenos, aún están preparando el terreno para el regreso de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se estrena en mayo de este año.

Entre su largo repertorio de cintas en plena producción se encuentra Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una película que se estrena hasta julio del 2023, y aunque aún no se ha revelado mucho sobre la tercera entrega de Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% ya comenzaron a surgir pequeños detalles que llaman bastante la atención. Uno de ellos, quizá el que más eco ha generado, es la llegada de Bill Murray al MCU.

Esta información no ha sido confirmada oficialmente por Marvel Studios, pero si Bill lo dice es difícil contradecirlo. Es el mismo Cazafantasmas quien ha dado un nuevo detalle sobre su desconocido personaje; durante su visita a The Eli Manning Show se le cuestionó al respecto, y el legendario actor insinuó que interpretará a un villano usando las palabras “Soy un chico malo” como descripción de su superpoder. Si bien puede tratarse de una broma del intérprete, esto no significa que su paso por la cinta sea una mentira.

Hasta el momento se sabe que el verdadero villano de la historia será Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, variante de El Que Permanece de Loki - 96%; lo que significaría que Bill podría ser un villano secundario o bien, un viejo enemigo de Hank Pym (Michael Douglas) que regresa para arreglar algo pendiente. Quizá ni siquiera se trate de alguien malo, y sea sólo un cameo como en Tierra de Zombies - 90% en donde se interpreta a sí mismo.

Es posible que aún falte mucho tiempo para que comience a revelarse información concreta sobre esta nueva película, y quizá dejen el paso de Murray como sorpresa. Sin duda, conociendo la personalidad de la estrella de Los Cazafantasmas - 97%, su camino por el MCU será bastante divertido con la irreverencia que lo distingue. Aunque sus papeles se han identificado más como héroes, con su particular estilo, también ha traído notables villanos.

En Ember: La ciudad perdida, protagonizada por Saoirse Ronan, interpretó al Mayor Cole, un gobernante que ha dejado que su pueblo sufra de hambre cuando él lo tiene todo, incluyendo comida en exceso. Aunque en Ghostbusters: El legado - 88% no tuvieron mucha interacción, sin duda será emocionante ver a Bill y a Paul Rudd juntos una vez más.