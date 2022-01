El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison explica por qué el personaje pasa tanto tiempo sin el casco

Hay un puñado de personajes de ficción populares que la gente asocia automáticamente con su casco. Podemos pensar en el Juez Dredd o en Master Chief de Halo sin sus cascos y se puede sentir como una abominación. Boba Fett no tenía mucho diálogo en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, pero la gente estaba fascinada con él. Incluso después de que el Sarlacc lo devoró al final, los fanáticos compraron figuras de acción y novelas derivadas en masa. Parte de lo que lo hizo tan genial fue el misterio; era un mercenario silencioso en una misión, una especie de Hombre sin nombre de Clint Eastwood. Pero ese misticismo que tanto lo rodeó por años se ha disipado un poco desde su aparición en The Mandalorian - 91%.

No te lo pierdas: El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison dice que el final de temporada viene con una gran sorpresa para los fans de Star Wars

Los personajes que habitualmente usan un casco o una máscara a menudo dejan a los espectadores tan curiosos cuando se trata de cómo se ven. Por lo general, los creadores finalmente satisfacen esa curiosidad al revelar a la persona que está debajo del disfraz o la armadura. Sin embargo, Boba Fett de Star Wars es un caso único, ya que su revelación tardó décadas en realizarse a pesar de que los fanáticos sabían cómo debería verse dada su historia. Y es común que algunos espectadores se sientan confundidos sobre por qué Temuera Morrison se ha sacado más el casco que Pedro Pascal, quien interpreta a Din Djarin en el papel del mandaloriano titular de la otra serie de Star Wars.

Las creencias de Boba Fett y Din Djarin son diferentes, por lo que podría justificarse de esa manera. No obstante, también sabemos que en muchas ocasiones los actores o estudios prefieren mostrar sus rostros de vez en cuando, tal vez no necesariamente con la intención de vender más mercadería, aunque quién sabe, sino porque a veces ellos creen que es necesario. Quizás porque los actores desean que su actuación se vea más allá de lo que les tapa la cara o porque los estudios de cine y televisión suelen pagar mucho dinero para contar con determinadas estrellas del medio y quieren que se note. Pero detrás del hecho de que El libro de Boba Fett - 63% ha mostrado mucho el rostro de Morrison en los pocos episodios que han salido, no requiere de mucha ciencia.

Es de hecho el actor que lo sugirió según lo que contó en una entrevista a Rolling Stone (vía Comic Book), y la razón es bastante básica y en cierto sentido lógica:

Te recomendamos: Estreno de El Libro de Boba Fett superó en audiencia al de Hawkeye

De hecho, llegó por casualidad [en The Mandalorian]. Creo que estaba en la nave espacial y dije: "Bueno, no voy a volar la cosa, no voy a pelear. ¿Puedo quitarme el casco?". Y recuerdo que hubo un poco de discusión. Esa es la escena cuando le estaba dando a [Ming-Na Wen] todo mi diálogo porque quería ser del tipo callado. Y luego [el director] Rick [Famuywia] dice: "Sí, creo que estará bien. Quítale el casco. Me hubiera decepcionado que alguien me dijera: "Déjate el casco durante toda la serie".

Entonces, gracias a Dios, dijeron: "Sí, puedes quitártelo para la escena". Así fue como empezó y, sinceramente, creo que necesitan ver mi cara aquí. Pero, curiosamente, creo que [en The Mandalorian] podrían darse cuenta si no fuera yo. [Si fuera un doble, el director] Robert Rodríguez diría: "Oh, puedo decir que no eres tú si no estás debajo de ese casco". ¡Mi cara actuaría a través del casco! No sé cómo va eso, pero si hay un Óscar a la mejor actuación bajo un casco, lo voy a ganar".

Bueno, tal vez no es del todo justo querer que Fett use su casco característico todo el tiempo. Ya no es un cazarrecompensas, no es un mandaloriano particularmente estricto, y ahora tiene todo tipo de trabajo de jefe criminal que hacer. En este caso, puede resultar difícil tratar con otros seres si estás bajo un caso, y esas miradas amenazantes que a veces requiere el trabajo tienen un mejor efecto en alguien que no tiene puesto un casco, ¿verdad?

Continúa leyendo: Spider-Man: Sin Camino a Casa supera a Titanic en la taquilla local