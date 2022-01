Spider-Man: Sin Camino a Casa supera a Titanic en la taquilla local

La euforia por Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% no ha terminado. El regreso de Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) y Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) a los papeles de Hombres Araña, hizo que las salas de cine estallaran de emoción y se llenaran de forma masiva como no ocurría desde 2019. Ahora, la película dirigida por Jon Watts ha roto un nuevo récord, ya que superó a Titanic - 88% en la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá).

Spider-Man: Sin Camino a Casa es la cinta más exitosa de Hollywood durante la pandemia de Covid-19, y es la primera en superar los US$ 1000 millones en taquilla global. De acuerdo con Comic Book, este fin de semana ya recaudó US$ 30 millones extra, con lo que ha alcanzado US$ 666.5 millones en la taquilla local, lo que la ubica por encima de los US $659.3 millones de Titanic, y la convierte en la sexta cinta más exitosa de la historia.

Además de que es el largometraje más taquillero en la historia de Sony, en la taquilla de Estados Unidos y Canadá sólo es superada por Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% (US $936.6 millones), Avengers: Endgame - 95% (US$ 858.3 millones), Avatar - 83% (US$ 760.5 millones), Pantera Negra - 90% (US$ 700.4 millones) y Avengers: Infinity War - 79% (US$ $678.8 millones). Sin duda Spider-Man: SIn Camino a Casa ha superado las expectativas.

A nivel global el filme tiene una desventaja a comparación de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, y es que éstas tuvieron estrenos en China donde recaudaron una parte importante del total; tan sólo basta recordar que Avengers: Infinity War recaudó US $359.5 millones en el país asiático, y Avengers: Endgame US$ 629 millones.

Una de las razones por las que China podría estar negándose a estrenar Spider-Man: Sin Camino a Casa son las recientes controversias entre el gobierno chino y Marvel Studios por las películas Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% y Eternals - 58%; en el caso de la primera, tiene a un personaje inspirado en un estereotipo racista, y el actor protagonista, Simu Liu, criticó a la China comunista; la segunda tiene un problema similar, pues su directora, Chloé Zhao, hizo comentarios que molestaron al gobierno chino.

No obstante, con o sin China, Spider-Man: Sin Camino a Casa ya superó a todas las anteriores entregas del Hombre Araña y es una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia, lo cual se debe al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como al regreso de los villanos interpretados por Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%), Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%) y Rhys Ifans.