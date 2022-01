DCEU: personalidad de Zack Snyder afectó la recepción de sus películas, dice ex-ejecutivo de Warner

En marzo de 2021, luego de una larga campaña por parte de los fans con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, HBO Max lanzó La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, película que fue bien recibida por los fans y la crítica; no obstante, sus anteriores películas del universo cinematográfico de DC, mejor conocido como DC Extended Universe (DCEU), habían tenido una recepción negativa por parte de la crítica. Un fanático ahora dice que de haber sido hechas por otra persona, aunque fueran exactamente lo mismo, El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% no habrían recibido tantas reseñas negativas.

Después de sus primeras dos cintas de DC Comics, Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%) todavía tenía el proyecto de Liga de la Justicia - 41%, pero sus conflictos con Warner Bros. aunados a una tragedia familiar lo llevaron a dejar la producción y en su lugar pusieron a Joss Whedon, director que llevó a cabo numerosos reshoots y entregó un largometraje bastante mediocre, que no convenció ni a los críticos ni a los fans.

A través de Twitter, un usuario hizo el siguiente comentario: “Si alguien que no fuera Zack Snyder hubiera dirigido El Hombre de Acero y Batman V Superman (y las películas fueran las mismas), estas películas habrían sido aclamadas por la crítica”. Greg Silverman, quien fungió como CCO en Warner Bros. hasta 2016, respondió al comentario diciendo que la personalidad de Snyder, que contrasta demasiado con la de los “autores”, es lo que le acarreó tantas críticas:

I couldn’t agree more. My suspicion always was that Zack’s kindness openness and enthusiasm created an environment for critics to undervalue his work. Because he is a decent approachable humble human, he didn’t fit the mold of an auteur. Shitty. Should be the opposite. https://t.co/3OU3NC5CzL