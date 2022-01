Ben Affleck se sintió herido por la reacción negativa del público cuando se anunció que sería Batman

A pesar que el Batman de Ben Affleck es muy querido actualmente por la mayoría de los fanáticos de DC, esto no fue siempre la realidad, pues en un principio, cuando Affleck apenas había sido elegido para interpretar el papel del Caballero de la Noche, las críticas negativas superaban el aprecio por el actor como Batman. Si bien muchos espectadores finalmente se dieron cuenta del buen trabajo de Ben como Bruce Wayne/Batman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, el cineasta ganador del Premio de la Academia se sorprendió inicialmente por la reacción negativa de los fans a su casting inicial.

Tras el lanzamiento de El Hombre de Acero - 55% en 2013, protagonizada por Henry Cavill, Affleck fue seleccionado para interpretar a Wayne antes del lanzamiento de Batman vs Superman. Desafortunadamente, el anuncio de la decisión tuvo una reacción negativa casi inmediata y prolongada, pues los malos comentarios no paraban de circular hasta que se lanzó el primer avance de Batman vs Superman, en el que la gente comenzó a ver al Batman de Affleck con mejores ojos.

Recientemente, Ben dio una entrevista para El show de Howard Stern, y durante la conversación compartió algunos de sus pensamientos acerca de esta etapa inicial de su vida como Batman en la cual, al parecer, no la pasó nada bien. Affleck asegura que en aquel momento, los malos comentarios de los admiradores lo hirieron, y lo expresó de la siguiente manera:

Me dolió, menos de lo que me hubiera dolido 10 años antes. Pero me dolió porque sentí como 'espera un minuto, vamos. ¿Qué tengo que hacer?’ … ya sabes, como, 'Jesucristo... Pensé que era una idea interesante, pero ¿sabes qué? También me di cuenta en ese momento... Ahora esto se convierte en una petición. Ahora tienen esta cosa, todo el mundo va a hacer una petición … cien mil [firmas], firmaste una maldita petición, ¿tienes algo mejor que hacer con tu día que firmar peticiones? Pero, irónicamente, la razón por la que hice esto fue porque quería hacer una película para mis hijos, especialmente para mi hijo, que ellos la vieran y se sintieran orgullosos.

Batman vs Superman y La Liga de La Justicia fueron controvertidas por sí solas, obtuvieron una gran cantidad de comentarios desalentadores hacía el guión entre otros aspectos, por lo que incluso después de que el propio Affleck obtuviera críticas generalmente positivas, su participación en el papel estuvo plagada de negatividad en torno a las películas. The Batman , ahora de Robert Pattinson, iba a ser escrita, dirigida y protagonizada por Affleck, sin embargo todo se vino abajo cuando el actor decidió que ya no quería continuar con el rol.

Ahora, menos de una década después de su casting inicial, Affleck anunció que su interpretación como Bruce/Batman en The Flash sería la última. Además de tener a Affleck, esta nueva producción de DC Films contará con el Batman de Michael Keaton de 1989 de Tim Burton. A pesar de que no hay nada confirmado, parece que para cuando el próximo filme termine, Keaton será el único Batman canónico en el DCEU.

