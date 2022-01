Serie anime de Scott Pilgrim ya está en desarrollo para Netflix

La querida serie de cómics Scott Pilgrim pronto tendrá otra adaptación además de la clásica película del 2010, Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Esta vez, será una serie de anime desarrollada por Netflix y UCP, una división de Universal Studio Group que creó The Umbrella Academy - 67% y Chucky - 93%. Según un informe reciente de The Hollywood Reporter, el creador original del cómic, Bryan Lee O’Malley, escribirá y producirá el programa junto a BenDavid Grabinski , quien trabajó como showrunner en el reboot de Nickelodeon de Are You Afraid of the Dark?

O’Malley y Grabinski trabajarán en conjunto con Science SARU, un popular estudio de animación japonés con sede en Kichijōji, Tokio. La CEO de dicha compañía, Eunyoung Choi, fungirá como productora del proyecto y será Abel Góngora quien lo dirija. Entre los proyectos más reconocidos de Science SARU se encuentran Devilman: Crybaby, El Amor Está en el Agua (Ride Your Wave) y Keep Your Hands Off Eizouken!

El trabajo del estudio ha recibido elogios de la crítica tanto en Japón como a nivel internacional, ganando premios del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el Premio de Cine de la Academia de Japón, los Premios de Cine Mainichi, y el Festival de Artes de Medios de Japón. Science SARUutiliza un método de producción de animación híbrida que combina animación digital y dibujada a mano, una técnica que no se había utilizado anteriormente en la animación japonesa.

El director que estará a cargo del anime de Scott Pilgrim, Abel Góngora, es un animador y director español conocido por su trabajo con este estudio de animación japonés. Habiéndose unido al estudio como uno de sus primeros empleados, Góngora se desempeña como jefe del departamento de animación digital de Science SARU. Además de su trabajo como animador, también se ha desempeñado como director de episodios de episodios promocionales de la serie estadounidense OK K.O.! Let's Be Heroes, y como director de T0-B1, un segmento de cortometrajes del proyecto de antología de Disney Plus Star Wars: Visions.

De acuerdo con los datos de The Hollywood Reporter, los miembros de la banda que estuvieron presentes en la cinta del 2010, también están contemplados para trabajar en el anime. Si todo sale bien, muy pronto veremos un regreso de Sex Bob-Omb en la serie, así como una nueva batalla de Scott contra los exnovios de Ramona.

Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas de seis volúmenes en blanco y negro, publicados entre agosto de 2004 y julio de 2010, por la editorial independiente de cómics Oni Press, con sede en Portland. La serie cuenta la historia de Scott Pilgrim, un chico holgazán y músico a tiempo parcial que vive en Toronto, Ontario, y toca el bajo en una banda. Se enamora de la repartidora estadounidense Ramona Flowers, pero debe derrotar a sus siete ex malvados para poder salir con ella en paz. La adaptación cinematográfica de la serie titulada Scott Pilgrim vs. the World se lanzó en agosto de 2010 y el mismo mes se lanzó una adaptación de videojuego desarrollada por Ubisoft para PlayStation Network y Xbox Live Arcade.

